Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не надели ожерелье, которое носила принцесса Диана

Покойная принцесса Уэльская носила это ожерелье на гала-вечере "Лебединого озера" в Королевском Альберт-Холле в июне 1997 года.

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Принцесса Уэльская и герцогиня Сассекская носили множество драгоценностей, ранее принадлежавших их покойной свекрови принцессе Диане, но есть одно особенное ожерелье, которое обе королевские особы упустили из виду — ожерелье с бриллиантами и жемчугом, которое покойная принцесса носила на своем последнем официальном выходе перед ее трагической смертью. Об этом пишет Hello.

Невероятное украшение, созданное ювелирами Crown Garrard еще в 1997 году, было сделано из 178 бриллиантов общим весом 51 карат и пяти одинаковых 12-миллиметровых жемчужин Южных морей.

Диана представила драгоценность, которая, как считается, была первой, которую она выбрала сама, а не позаимствовала у Короны, на гала-вечере Лебединого озера в Королевском Альберт-Холле в июне 1997 года.

Принцесса Диана в Королевском Альберт-Холле в июне 1997 года Фото: Getty

Хотя Диана участвовала в разработке и создании драгоценного украшения за много месяцев до его дебюта, вопреки сообщениям, королевская особа никогда не владела ожерельем. После официального выхода принцесса Диана вернула ожерелье Дэвиду Томасу в Garrard, который позже сделал пару сочетающихся серег с бриллиантами и жемчугом из платины. Однако они не были закончены, так как Диана умерла в августе того же года.

После ее смерти, семья принцессы Дианы разрешила продажу драгоценности частному покупателю, направив часть выручки в ЮНИСЕФ.

Эвелин Пумелек, возглавлявшая отдел ювелирного дизайна в Garrard с 1996 по 1998 год, рассказала, что невероятное ожерелье и соответствующие серьги, известные как "Лебединое озеро", будут выставлены на аукцион в следующем месяце.

Также Фокус писал о любимых украшениях принцессы Дианы, которыми теперь владеют Кейт Миддлтон и Меган Маркл.