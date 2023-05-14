Евровидение 2023: участник от Молдовы поблагодарил Украину за мир в его стране

Исполнитель Паша Парфени обратился к украинцам со сцены

Related video

Участник от Молдовы, который выступал на "Евровидении 2023" под номером 18, сразу после своего номера поблагодарил Украину за мир в его стране.

Паша Парфений (Pasha Parfeni), который исполнил композицию Soarele și Luna, после обратился со сцены с благодарностью к украинцам.

Участник от Молдавии обратился к украинцам

"Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова – это Европа!", выкрикнул певец со сцены.

Напомним, пока в Ливерпуле продолжается гранд-финал "Евровидения 2023", ВС РФ обстреляли территорию Украины. Пострадали два человека, в промышленной зоне начался пожар. Дуэт TVORCHI сообщил об этом в Instagram.

Музыканты Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни написали пост, напомнив о том, что в Европе продолжается война.