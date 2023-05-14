Євробачення 2023: учасник від Молдови подякував Україні за мир у його країні

Виконавець Паша Парфеній звернувся до українців зі сцени

Related video

Учасник від Молдови, який виступав на "Євробаченні 2023" під номером 18, одразу після свого номера подякував Україні за мир у його країні.

Паша Парфеній (Pasha Parfeni), який виконав композицію Soarele și Luna, після цього звернувся зі сцени з подякою до українців.

Учасник від Молдови звернувся до українців

"Україно, дякую за мир у Молдові! Молдова – це Європа!", вигукнув співак зі сцени.

Нагадаємо, поки в Ліверпулі триває гранд-фінал "Євробачення 2023", ЗС РФ обстріляла територію України. Постраждали двоє людей, у промисловій зоні почалася пожежа. Дует TVORCHI повідомив про це у Instagram.

Музиканти Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні написали посаду, нагадавши про те, що в Європі триває війна.