Стиль життя Євробачення 2023
Євробачення 2023: учасник від Молдови подякував Україні за мир у його країні
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Виконавець Паша Парфеній звернувся до українців зі сцени
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Учасник від Молдови, який виступав на "Євробаченні 2023" під номером 18, одразу після свого номера подякував Україні за мир у його країні.
Паша Парфеній (Pasha Parfeni), який виконав композицію Soarele și Luna, після цього звернувся зі сцени з подякою до українців.
"Україно, дякую за мир у Молдові! Молдова – це Європа!", вигукнув співак зі сцени.
Нагадаємо, поки в Ліверпулі триває гранд-фінал "Євробачення 2023", ЗС РФ обстріляла територію України. Постраждали двоє людей, у промисловій зоні почалася пожежа. Дует TVORCHI повідомив про це у Instagram.
Музиканти Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні написали посаду, нагадавши про те, що в Європі триває війна.