Новая звезда: племянница Николь Кидман появилась на неделе моды в Австралии (фото)

Лючия Хоули не хочет быть актрисой, но вполне гармонично чувствует себя в роли тележурналистки.

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О семье оскароносной австралийской актрисы Николь Кидман, сделавшей головокружительную карьеру в Голливуде, известно немного, поэтому каждое появление на публике ее родственников становится весомым инфоповодом. В частности, СМИ наперебой начали писать о том, что племянница звезды, 25-летняя Лючия Хоули, стала гостьей Австралийской недели моды. Она вела репортаж для канала 7Bravo с красной дорожки.

В кадре Лючия выглядела эффектно в красной укороченной блузке-топе с широкими рукавами длиной три четверти и такого же цвета широкой длинной юбке. Журналистка дополнила ансамбль белыми туфлями на каблуках и дорогой коричневой сумочкой, перекинутой через плечо.

Макияж девушки был минимальным, а волосы Хоули распустила, и они волнами спадали ей на плечи.

На мероприятии к Лючии присоединилась Зои Маршалл из NRL WAG, которая щеголяла своей фантастической фигурой в лаймово-зеленом ансамбле: топе с высоким воротом в сочетании с плиссированными брюками. Зои завершила свой образ белой мини-сумкой и полупрозрачными туфлями на каблуке.

Лючия – дочь младшей сестры актрисы Антонии Кидман. Антония, как и ее дочь, тоже работает журналистом и телеведущей. Она параллельно окончила юридическую школу, чтобы стать адвокатом.

Николь и Антония невероятно похожи. Их основными отличиями являются цвет волос и глаз. Николь – блондинка со светлыми глазами, а Антония – кареглазая брюнетка. А вот черты Лючии Хоули представляют нечто средним между чертами ее матери и тети, поэтому она и выглядит столь похожей на них обеих.

Лючия со своей матерью Антонией и младшей сестрой

Родители Лючии развелись еще в апреле 2007 года. Во многом причиной тому стала депрессия отца девушки, Ангуса. Мужчина смог оправиться и завязать с пагубными пристрастиями, а потому продолжил общаться с дочерью. Он умер, когда ему исполнилось 46 лет.

Девушка окончила университет в Сиднее, чтобы стать журналисткой, и сейчас с удовольствием ведет репортажи с ковровых дорожек. По ее словам, она не горит желанием стать актрисой, как ее знаменитая тетя.

Ранее Фокус писал, что приемная дочь Николь Кидман и Тома Круза кардинально сменила имидж.