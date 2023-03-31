Дочь Николь Кидман и Тома Круза кардинально сменила имидж (фото)

Белла Кидман Круз сделала совершенно новую прическу.

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30-летняя Белла Кидман Круз, которая является старшим ребенком голливудских знаменитостей, опубликовала фотографию в своей истории в Instagram и показала новую прическу.

Она поблагодарила парикмахера Дженнифер Болл, которая сделала ей новую стрижку и окрашивание.

"Волосы @craphairclub до сих пор доставляют мне столько радости. Спасибо", — написала Белла.

Белла Кидман Круз Фото: Instagram @bellakidmancruise

Дочь Николь Кидман и Тома Круза любит экспериментировать со своими волосами. На этот раз девушка отстригла челку и перекрасила волосы в черный цвет.

Белла Кидман Круз

Белла, которая живет в Лондоне с мужем Максом Паркером, не выставляет свою жизнь на показ в социальных сетях. Кроме того, ее редко можно увидеть на светских мероприятиях. Хотя она иногда делится снимками в своем Instagram-аккаунте, они чаще связаны с ее искусством, а не личной жизнью.

Том и Николь были в браке 11 лет. За это время они усыновили Беллу и ее младшего брата Коннора, которому сейчас 27 лет.

Напомним, 55-летняя австралийская актриса Николь Кидман поделилась фото из семейного альбома.

Также Фокус писал, что Том Круз отказался от посещения церемонии "Оскар-2023" из-за Николь Кидман и ее мужа.