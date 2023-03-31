Дочка Ніколь Кідман і Тома Круза кардинально змінила імідж (фото)

Белла Кідман Круз зробила нову зачіску.

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30-річна Белла Кідман Круз, яка є старшою дитиною голлівудських знаменитостей, опублікувала фотографію у своїй історії в Instagram і показала нову зачіску.

Вона подякувала перукарці Дженніфер Болл, яка зробила їй нову стрижку та фарбування.

"Волосся @craphairclub досі доставляє мені стільки радості. Дякую", — написала Белла.

Белла Кідман Круз Фото: Instagram @bellakidmancruise

Дочка Ніколь Кідман і Тома Круза любить експериментувати зі своїм волоссям. Цього разу дівчина відстригла чубчик і перефарбувала волосся в чорний колір.

Белла Кідман Круз

Белла, яка живе в Лондоні з чоловіком Максом Паркером, не виставляє своє життя на показ у соціальних мережах. Крім того, її рідко можна побачити на світських заходах. Хоча вона іноді ділиться знімками у своєму Instagram-акаунті, вони частіше пов'язані з її мистецтвом, а не особистим життям.

Том і Ніколь були одружені 11 років. За цей час вони усиновили Беллу та її молодшого брата Коннора, якому зараз 27 років.

Нагадаємо, 55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман поділилася фото із сімейного альбому.

Також Фокус писав, що Том Круз відмовився від відвідування церемонії "Оскар-2023" через Ніколь Кідман і її чоловіка.