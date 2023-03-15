Ніколь Кідман поділилася фото із сімейного альбому
Голлівудська зірка привітала свою маму з 82-м днем народження.
55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман поділилася фото із сімейного альбому. Рідкісні кадри зірка екрану показала своїм фоловерам в Instagram.
Колишня дружина Тома Круза віддала данину пам'яті своїй матері Джанель, поділившись колажем із фотографій з недавнього 82-го дня народження.
Кідман опублікувала в Instagram купу знімків Polaroid.
"З днем народження, мамо. Ти так любима всіма нами", — підписала сторі австралійська акторка.
Вона опублікувала зворушливе повідомлення після того, як привітала маму з днем народження з червоної доріжки вручення премії "Оскар-2023" у Лос-Анджелесі напередодні.
"У моєї мами сьогодні день народження. З днем народження, мамо. Ми тебе дуже любимо", — сказала знаменитість на камеру.
Її чоловік, музикант Кіт Урбан також додав кілька слів від себе: "З днем народження, Джей Джей".
"Ми влаштували для неї вечірку, коли повернулися в Сідней. Вона — серце нашої родини, тому ми любимо тебе, мамо", — додала Кідман.
Нагадаємо, Том Круз відмовився від відвідування "Оскару-2023" через Ніколь Кідман та її чоловіка.
Також Фокус писав про вихід Ніколь Кідман на публіку з масивним серцем на шиї.