Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Ніколь Кідман поділилася фото із сімейного альбому

Ніколь Кідман, Ніколь Кідман мама, Ніколь Кідман кіт урбан, Ніколь Кідман оскар, Ніколь Кідман фото з сімейного альбому
Фото: Getty Images | Ніколь Кідман

Голлівудська зірка привітала свою маму з 82-м днем народження.

Related video

55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман поділилася фото із сімейного альбому. Рідкісні кадри зірка екрану показала своїм фоловерам в Instagram.

Колишня дружина Тома Круза віддала данину пам'яті своїй матері Джанель, поділившись колажем із фотографій з недавнього 82-го дня народження.

Кідман опублікувала в Instagram купу знімків Polaroid.

"З днем народження, мамо. Ти так любима всіма нами", — підписала сторі австралійська акторка.

Вона опублікувала зворушливе повідомлення після того, як привітала маму з днем народження з червоної доріжки вручення премії "Оскар-2023" у Лос-Анджелесі напередодні.

Ніколь Кідман привітала маму з днем народження Fullscreen
Ніколь Кідман привітала маму з днем народження

"У моєї мами сьогодні день народження. З днем народження, мамо. Ми тебе дуже любимо", — сказала знаменитість на камеру.

Її чоловік, музикант Кіт Урбан також додав кілька слів від себе: "З днем народження, Джей Джей".

Ніколь Кідман з мамою Fullscreen
Ніколь Кідман з мамою
Фото: Getty Images

"Ми влаштували для неї вечірку, коли повернулися в Сідней. Вона — серце нашої родини, тому ми любимо тебе, мамо", — додала Кідман.

Нагадаємо, Том Круз відмовився від відвідування "Оскару-2023" через Ніколь Кідман та її чоловіка.

Також Фокус писав про вихід Ніколь Кідман на публіку з масивним серцем на шиї.