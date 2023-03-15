Голливудская звезда поздравила свою маму с 82-м днем рождения.

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55-летняя австралийская актриса Николь Кидман поделилась фото из семейного альбома. Редкие кадры звезда экрана показала своим фолловерам в Instagram.

Бывшая жена Тома Круза отдала дань своей матери Джанель, поделившись коллажем с фотографиями с ее недавнего 82-го дня рождения.

Кидман опубликовала в Instagram кучу снимков Polaroid.

"С днем рождения, мама. Ты так любима всеми нами", — подписала стори австралийская актриса.

Она опубликовала трогательное сообщение после поздравления мамы с днем рождения с красной дорожки вручения премии "Оскар-2023" в Лос-Анджелесе накануне.

Николь Кидман поздравила маму с днем рождения

"У моей мамы сегодня день рождения. С днем рождения, мама. Мы тебя очень любим", — сказала знаменитость на камеру.

Ее муж, музыкант Кит Урбан также добавил несколько слов от себя: "С днем рождения, Джей Джей".

Николь Кидман с мамой Фото: Getty Images

"Мы устроили для нее вечеринку, когда вернулись в Сидней. Она — сердце нашей семьи, поэтому мы любим тебя, мама", — добавила Николь Кидман.

Напомним, Том Круз отказался от посещения церемонии "Оскар-2023" из-за Николь Кидман и ее мужа.

Также Фокус писал о выходе Николь Кидман на публику с массивным сердцем на шее.