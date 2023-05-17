Назван самый популярный член королевской семьи Великобритании

Он обошел в рейтинге Кейт Миддлтон и новоиспеченного короля Чарльза ІІІ.

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Стало известно, кто сейчас считается самым популярным членом королевской семьи Великобритании. Им оказалась герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом пишет Express.

После того, как Чарльз III был коронован на церемонии в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года, супруга принца Гарри Меган Маркл также получила новый "титул" самого популярного королевского лица в Интернете, согласно новым исследованиям.

Оказалось, что бывшую американскую актрису чаще всего ищут в Сети, а интерес к поиску герцогини в Google значительно превысил всех остальных членов королевской семьи и даже опередил нового короля более чем на 20 баллов.

Нынешний результат поиска Меган Маркл составляет 28 баллов, а на втором месте ее муж принц Гарри с 14 баллами.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Принцесса Кейт Миддлтон занимает третье место по популярности с данными в 10 баллов, за ней следует Чарльз ІІІ с восемью баллами.

А принц Уильям и королева Камилла занимают последнее место с пятью баллами среди членов королевской семьи, которых меньше всего ищут.

Это исследование было проведено букмекерским агентством Bonus Insider накануне коронации, чтобы сосредоточиться на популярности членов королевской семьи.

Эксперт с Bonus Insider сказал: "Интересно, что Меган, герцогиня Сассекская, единственный член королевской семьи, не посетивший церемонию в Лондоне, чтобы увидеть вступление Чарльза на трон, является королевским лицом, которое чаще всего ищут в Google, с текущим результатом 28 баллов".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл впервые за длительное время осуществила публичный выход.

Также Фокус писал о ссоре Меган Маркл с ее близкой подругой из-за отношений с принцем Гарри.