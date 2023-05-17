Названо найпопулярнішого члена королівської родини Великобританії

Він обійшов у рейтингу Кейт Міддлтон та новоспеченого короля Чарльза ІІІ.

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Стало відомо, хто наразі вважається найпопулярнішим членом королівської родини Великобританії. Ним виявилася герцогиня Сассекська Меган Маркл. Про це пише Express.

Після того, як Чарльз ІІІ був коронований на церемонії у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023, дружина принца Гаррі Меган Маркл також отримала новий "титул" найпопулярнішої королівської особи в інтернеті, згідно з новими дослідженнями.

Виявилося, що колишня американська акторка є членом королівської родини, якого шукають найчастіше, оскільки інтерес до пошуку герцогині в Google значно перевищив усіх інших членів королівської родини та навіть випередив нового короля на понад 20 балів.

Поточний результат пошуку Меган Маркл становить 28 балів, а на другому місці її чоловік принц Гаррі з 14 балами.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Принцеса Кейт Міддлтон посідає третє місце за популярністю з даними в 10 балів, за нею йде Чарльз ІІІ з вісьмома балами.

А принц Вільям і королева Камілла посідають останнє місце з п’ятьма балами серед членів королівської родини, яких найменше шукають.

Це дослідження було проведено букмекерською агенцією Bonus Insider напередодні коронації, щоб зосередитися на популярності членів королівської родини.

Експерт з Bonus Insider сказав: "Цікаво, що Меган, герцогиня Сассекська, єдиний член королівської родини, який не відвідав церемонію в Лондоні, щоб побачити вступ Чарльза на трон, є королівською особою, яку найчастіше шукають у Google, з поточним результатом 28 балів".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл уперше за тривалий час здійснила публічний вихід.

Також Фокус писав про сварку Меган Маркл з її близькою подругою через стосунки з принцом Гаррі.