Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике с дочкой Захарой

Джоли с дочкой сфотографировали в аэропорту Нью-Йорка.

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47-летняя Анджелина Джоли впервые за долгое время была замечена на публике. Ее и ее приемную дочь Захару заметили в аэропорту Нью-Йорка после приземления. Об этом пишет Daily Mail.

Анджелина Джоли продемонстрировала свой непринужденный шикарный стиль, надев белое свободное платье с глубоким вырезом и черный блейзер. Образ она дополнила большой сумкой и белыми босоножками на платформе.

Анджелина Джоли и Захара

18-летняя Захара сейчас учится в колледже Спелмана в Атланте – это частное учебное заведение для девушек, которое было основано в 1881 году.

Джоли и Захара вели себя непринужденно и держались за руки.

Напомним, Захару из Эфиопии Анджелина Джоли и Брэд Питт удочерили в 2005 году.

В конце апреля Анджелина Джоли вышла в свет со своим приемным сыном Мэддоксом. Они посетили торжественный прием в Белом доме. Вечер устроила чета Байденов по случаю 70-летия союза США и Южной Кореи.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом Фото: Getty

Тогда на приеме присутствовал президент Южной Кореи Юн Сок Ель и первой леди Ким Кон Хи.

Для выхода в свет Анджелина Джоли выбрала винтажный жакет Chanel и белое платье, сшитое для нее много лет назад.

После приема инсайдер сообщил, что Джоли пригласили на прием в Белый дом неслучайно. Мэддокс учился в университете Йонсей в Сеуле. А сама актриса много раз посещала Южную Корею в рамках гуманитарной деятельности и защиты интересов беженцев.

В последний раз Джоли ездила в Сеул в 2019 году, когда Мэддокс поступил в университет Йонсей.