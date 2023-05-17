Анджеліна Джолі вперше за довгий час з'явилася на публіці із донькою Захарою
Джолі із донькою сфотографували в аеропорту Нью-Йорка.
47-річна Анджеліна Джолі вперше за довгий час була помічена на публіці. Її та її названу дочку Захару помітили в аеропорту Нью-Йорка після приземлення. Про це пише Daily Mail.
Анджеліна Джолі продемонструвала свій невимушений шикарний стиль, одягнувши білу вільну сукню з глибоким вирізом та чорний блейзер. Образ вона доповнила великою сумкою та білими босоніжками на платформі.
18-річна Захара зараз навчається у коледжі Спелмана в Атланті – це приватний навчальний заклад для дівчат, заснований у 1881 році.
Джолі та Захара поводилися невимушено і трималися за руки.
Нагадаємо, Захару з Ефіопії Анджеліна Джолі та Бред Пітт прийняли за дочку у 2005 році.
Наприкінці квітня Анджеліна Джолі побачила світ зі своїм прийомним сином Меддоксом. Вони відвідали урочистий прийом у Білому домі. Вечір влаштувало подружжя Байденів з нагоди 70-річчя союзу США та Південної Кореї.
Тоді на зустрічі був присутній президент Південної Кореї Юн Сок Ель та перша леді Кім Кон Хі.
Для появи Анджеліна Джолі обрала вінтажний жакет Chanel і білу сукню, зшиту для неї багато років тому.
Після прийому інсайдер повідомив, що Джолі запросили на вечірку до Білого дому невипадково. Меддокс навчався в університеті Йонсей у Сеулі. А сама актриса багато разів відвідувала Південну Корею у рамках гуманітарної діяльності та захисту інтересів біженців.
Востаннє Джолі їздила до Сеулу у 2019 році, коли Меддокс вступив до університету Йонсей.