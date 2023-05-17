"Пока молода": девушка решила провести 100 свиданий за год в разных странах (фото)

По словам Старли Сантос, она не будет прекращать свое турне, даже если кто-то ей действительно понравится.

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27-летняя холостячка из Флориды Старли Сантос поставила перед собой цель встречаться с одним мужчиной в каждой стране, но не обязательно найти любовь, пишет The Sun.

"Я хочу дать как минимум 100 свиданий, даже если найду того, кто мне понравится", — сказала Сантос в эксклюзивном интервью изданию.

За последние три месяца 27-летняя девушка провела время с мужчинами в 12 странах: Чили, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Колумбии, Венесуэле, Индии, Таиланде, Индонезии, Филиппинах, Сингапуре и Америке. По ее словам, только индонезиец стал для нее большим разочарованием.

Старли Сантос, которая родилась и выросла в Форт-Лодердейле, штат Флорида, всегда стремилась жить жизнью кочевника. После окончания колледжа она начала искать работу в отелях и ресторанах, никогда не задерживаясь на одном месте слишком долго.

"Я путешествовала. Естественно, я ходила на свидания", — сказала девушка.

У нее было двое длительных отношений: один парень из Нидерландов и один из Индии. Но только когда подруга сказала, что считает жизнь Старли более интересной, чем что-либо на Netflix, она задумалась о новом эксперименте.

Старли решила, что ограничится одним свиданием в каждой стране и проведет в каждом месте только четыре или пять дней, чтобы достичь 100 за год.

"Мне было любопытно, где еще в мире я могла бы влюбиться. Не только в человека, но и в место. И я хотела просто сделать что-то уникальное, пока еще молода. Я не хочу делать это в течение следующих 10 лет. В конце концов, я хочу найти кого-то, жениться и все такое", – объяснила девушка.

В приложениях для знакомств и соцсетях Старли начала собирать заявки от заинтересованных мужчин, которые хотят пригласить ее на свидание в своей стране.

Издание отмечает, что хотя девушка торгует криптовалютой и использует заработанные деньги для оплаты своих путешествий, в основном свидания финансируются мужчинами.

Сантос сказала, что все потенциальные женихи должны быть согласны с тем, что она снимает свидание, а затем публикует его в своем TikTok. Если нет, она отказывается от свидания.

"Мысль такова, что даже если я встречу кого-то, кто мне действительно понравится, я хочу продолжать путешествовать", — заявила она.

Напомним, ранее СМИ назвали способ распознать идеального партнера на первом свидании. По мнению ученых, музыкальные предпочтения также могут помочь с выбором идеальной половинки.

В 2019 году в США правоохранители разоблачили мошенников, которые организовали романтическую аферу международного масштаба. Так, одной из пострадавших оказалась жительница Японии, которая познакомилась в Интернете якобы с капитаном армии США, дислоцировавшемся в Сирии.