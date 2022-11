Найден способ распознать идеального партнера на первом свидании: задайте лишь один вопрос

Исследования показывают, что обсудив лишь некоторые предпочтения можно понять, являетесь ли вы идеальной парой.

Исследователям уже известно, что наши музыкальные предпочтения могут многое рассказать о нас и нашем характере. Но ученые обнаружили, что это еще не все — похоже, музыкальные предпочтения также могут помочь с выбором идеальной половинки, пишет Daily Mail.

В новом исследовании группа ученых из Университета Торонто изучила более 500 человек и более 800 их любимых треков, которые были популярны в период с 1946 по 2015 годы. Реципиентов попросили перечислить не менее 7 своих любимых песен, а после пройти оценку стиля своей привязанности и уровня личностных черт "большой пятерки" (экстраверсия, покладистость, открытость, добросовестность и невротизм).

После исследователи проанализировали тексты песен и сопоставили их со стилем привязанности реципиентов. В общей сложности было выделено три основных стиля привязанности — тревожный, избегающий и надежный.

О чем говорят тексты наших любимых песен

Стиль тревожной привязанности

Ученые обнаружили, представителей этой группы легко узнать по таким словам, как "думаю, она дала тебе то, чего я тебе не давала" из песни Адель "Someone Like You".

Тревожный стиль привязанности указывает на то, что человек боится отказа и потери отношений настолько, что склонен быть чрезмерно внимательным к своему партнеру. А также таким людям необходимо постоянно искать и находить подтверждения своей связи со второй половинкой.

Стиль избегающей привязанности

Представители этой группы скорее предпочтут такие слова, как "кому нужно сердце, когда сердце можно разбить?" из песни Тины Тернер "What's Love Got to do With It?"

Люди с этим стилем привязанности чувствуют себя некомфортно в момент, когда партнер пытается слишком сблизиться. Таким людям может быть трудно доверять в отношениях, а потому они пытаются постоянно отстраниться от партнера.

Стиль надежной привязанности

Представители этой группы вероятнее всего будут тяготеть к таким словам, как "Нет ни холма, ни горы, на которые мы не могли бы взобраться" из песни Sonny & Cher "I Got You Babe"

Ученые отмечают, что представители этой группы способны строить и поддерживать длительные отношения, так как им комфортно в близости.

Ученые сравнили тексты песен с привязанностями и личностными чертами участников и пришли к выводу, что людям нравятся тексты, отражающие их стиль привязанности. В результате ученые советуют на первом свидании говорить не о хобби и интересах, а расспросить человека о его пристрастиях в музыке и любимых треках. Исследователи предполагают, что обсуждение музыкальных предпочтений позволит уже на первом свидании понять, подходит ли вам человек.

