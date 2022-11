Знайдено спосіб розпізнати ідеального партнера на першому побаченні: поставте лише одне питання

Дослідження показують, що обговоривши лише деякі переваги, можна зрозуміти, чи є ви ідеальною парою.

Дослідникам вже відомо, що наші музичні уподобання можуть багато розповісти про нас і наш характер. Але вчені виявили, що це ще не все — схоже, музичні уподобання також можуть допомогти з вибором ідеальної половинки, пише Daily Mail.

У новому дослідженні група вчених з Університету Торонто вивчила понад 500 осіб та понад 800 їхніх улюблених треків, які були популярними у період з 1946 по 2015 роки. Реципієнтів попросили перерахувати не менш як 7 своїх улюблених пісень, а опісля пройти оцінку стилю своєї прихильності та рівня особистісних рис "великої п'ятірки" (екстраверсія, поступливість, відкритість, сумлінність та невротизм).

Після цього дослідники проаналізували тексти пісень і зіставили їх зі стилем прихильності реципієнтів. Загалом виділили три основні стилі уподобання — тривожний, уникаючий і надійний.

Про що говорять тексти наших улюблених пісень

Стиль тривожної прихильності

Вчені виявили, що представників цього гурту легко впізнати за такими словами, як "думаю, вона дала тобі те, чого я тобі не давала" з пісні Адель "Someone Like You".

Тривожний стиль прихильності вказує на те, що людина боїться відмови і втрати стосунків настільки, що схильна бути надмірно уважною до свого партнера. А також таким людям необхідно постійно шукати та знаходити підтвердження свого зв'язку з другою половинкою.

Стиль уникаючої прихильності

Представники цієї групи швидше віддадуть перевагу таким словам, як "кому потрібно серце, коли серце можна розбити?" з пісні Тіни Тернер "What's Love Got to do With It?"

Люди з цим стилем уподобання почуваються некомфортно в момент, коли партнер намагається занадто зблизитися. Таким людям може бути важко довіряти у стосунках, тому вони намагаються постійно відсторонюватися від партнера.

Стиль надійної прихильності

Представники цієї групи найімовірніше схилятимуться до таких слів, як "Ні, ні пагорба, ні гори, на які ми не могли б піднятися" з пісні Sonny & Cher "I Got You Babe"

Вчені зазначають, що представники цієї групи здатні будувати та підтримувати тривалі стосунки, оскільки їм комфортна близкість.

Вчені порівняли тексти пісень з уподобаннями та особистісними рисами учасників і дійшли висновку, що людям подобаються тексти, що відображають їх стиль прихильності. В результаті вчені радять на першому побаченні говорити не про хобі та інтереси, а розпитати людину про її пристрасті в музиці та улюблені треки. Дослідники припускають, що обговорення музичних уподобань дозволить вже на першому побаченні зрозуміти, чи підходить вам людина.

