Сара Фергюсон раскрыла дату родов принцессы Евгении

Герцогиня Йоркская очень близка со своими дочерьми.

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63-летняя герцогиня Йоркская поделилась, что ее младшая дочь принцесса Евгения родит в этом месяце. Такую личную новость она рассказала в интервью ¡HOLA! TV, пишет Hello.

"Мы еще не знаем, кто это будет, — сказала Сара Фергюсон о поле будущего малыша. — Но ребенок должен родиться к концу мая, я думаю. Так что это с минуты на минуту".

Гордая мама двоих детей, герцогиня (которую ласково называют Ферги) делит дочерей принцессу Евгению и принцессу Беатрис с бывшим мужем принцем Эндрю. Обе принцессы близки со своей мамой.

Сара Фергюсон с дочерьми Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Комментарий Ферги — самый яркий из всех, которые касаются даты рождения малыша принцессы Евгении. В январе Букингемский дворец объявил, что племянница короля Чарльза беременна и ждет второго ребенка от мужа Джека Бруксбэнка. Пара уже воспитывает двухлетнего сына Августа Филипа Хоука.

"Принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что этим летом они ждут второго ребенка, — говорится в заявлении дворца. — Семья в восторге, и Август очень хочет стать старшим братом".

Как и многие современные мамы, Евгения также поделилась новостью в трогательном посте на своей странице в Instagram.

"Мы так рады поделиться тем, что этим летом в нашей семье будет пополнение", — подписала она снимок, на котором Август целует ее живот.

33-летняя принцесса Евгения и 37-летний Джек поженились в октябре 2018 года, а через три года у них родился первенец.

Принцесса Евгения с мужем Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что принцесса Евгения в деталях рассказала о материнстве.