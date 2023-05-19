Эмили Ратаковски показала идеальный деловой ансамбль на май-июнь 2023 (фото)

Знаменитость сделала ставку на эффектный блейзер.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный деловой ансамбль на май-июнь 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Писательницу польско-еврейского происхождения заметили на весенней прогулке в Нью-Йорке.

Эмили была в мятном виниловом блейзере, который она надела поверх белого кроп-топа и черных брюк, когда выходила на дневную прогулку.

Бывшая актриса также носила пару черных туфель на каблуке с инкрустированными стразами ремешками. Автор книги "Мое тело" прикрыла глаза от солнца парой черных очков в стиле ретро.

Ее также заметили, как она носила на плече кожаную коричневую сумку, а в руке держала мобильный телефон. Ратаковски уложила свои темные волосы и челку в прямую прическу.

Эмили Ратаковски

У молодой матери был минимальный макияж, чтобы подчеркнуть черты лица и продемонстрировать свою природную красоту. Звезда подиумов сияла с персиково-розовыми румянами на щеках.

Накануне ее заметили с маленьким Сильвестром, когда они наслаждались спокойной прогулкой по городу.

Напомним, Оливия Уайлд серьезно обиделась на Эмили Ратаковски после ее поцелуя с Гарри Стайлсом.

Также Фокус писал об идеальном купальнике на лето 2023, который продемонстрировала Эмили Ратаковски.