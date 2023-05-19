Наоми Кэмпбелл в роскошном платье появилась на гала-концерте Women's Stories

Звезда подиумов продемонстрировала ослепительный образ.

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Британская модель Наоми Кэмпбелл посетила гала-концерт Women's Stories в отеле du Cap-Eden-Roc в Антибе, Франция. Звездное мероприятие было проведено в сотрудничестве с Международным кинофестивалем Red Sea и журналом Vanity Fair в роскошном пятизвездочном зале, где недавно проходила свадьба Софии Ричи. Об этом пишет Daily Mail.

Супермодель выглядела невероятно в ослепительном платье с серебряной бахромой и черным бантом вокруг талии. Волосы она собрала в высокий хвост и подчеркнула свою естественную красоту сияющей палитрой макияжа. 52-летняя легенда индустрии моды дополнила свой ансамбль парой черных туфель на шпильке, серебряными серьгами-кольцами и клатчем.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Напомним, сейчас Наоми совмещает свою модельную карьеру с материнством. В прошлом году она родила первого ребенка.

В интервью журналу People Наоми сказала: "Есть много вещей [я все еще хочу достичь], но сейчас я очень счастлива в своей жизни. Я хочу быть открытой и делиться тем, чем никогда раньше не [делилась]".

Известно, что Наоми готовится преподавать основы моделинга в рамках нового курса MasterClass и она рассказала, что хочет помочь молодым начинающим моделям добиться успеха.

Также Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры своей единственной дочери.