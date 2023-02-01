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Стиль жизни

Наоми Кэмпбелл показала подросшую дочь (фото)

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Фото: https://www.instagram.com/naomi | Наоми Кэмпбелл

Звездная мама с первенцем посетила знаменитую мечеть в Абу-Даби.

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52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл показала подросшую дочь. Семейными снимками звезда подиумов делится в своем Instagram.

Знаменитость китайско-ямайского происхождения посетила со своей годовалой наследницей Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.

"Прекрасная Великая мечеть Шейха Зайда @sheikhzayedgrandmosque Спасибо за увлекательный тур @umarkamani @nadaadellex 🤍🙏 🏾 📸 от @steviemackey @ejking21", — подписала серию кадров Наоми Кэмпбелл.

На первых фото знаменитость позирует на фоне роскошной архитектуры сама, а на нескольких других кадрах к ней присоединилась годовалая дочь, имя которой до сих пор неизвестно общественности. Также тщательно скрывается лицо первенца британской модели.

Наоми Кэмпбелл с дочерью

Девочка, которая родилась в мае 2021 года, была одета в белое платье и светлые колготки. Персона отца дочери супермодели тоже держится в тщательном секрете.

52-летняя Наоми Кэмпбелл признавалась, что наслаждается временем первого материнства и считает своего ребенка лучшим.

Наоми Кэмпбелл с дочерью Fullscreen
Наоми Кэмпбелл с дочерью

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала, какое пальто выбрать весной 2023 года.

Также Фокус писал об участии Наоми Кэмпбелл в рекламном кампейне Hugo Boss: модель показала, как выглядела в детстве.