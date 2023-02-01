Наоми Кэмпбелл показала подросшую дочь (фото)
Звездная мама с первенцем посетила знаменитую мечеть в Абу-Даби.
52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл показала подросшую дочь. Семейными снимками звезда подиумов делится в своем Instagram.
Знаменитость китайско-ямайского происхождения посетила со своей годовалой наследницей Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.
"Прекрасная Великая мечеть Шейха Зайда @sheikhzayedgrandmosque Спасибо за увлекательный тур @umarkamani @nadaadellex 🤍🙏 🏾 📸 от @steviemackey @ejking21", — подписала серию кадров Наоми Кэмпбелл.
На первых фото знаменитость позирует на фоне роскошной архитектуры сама, а на нескольких других кадрах к ней присоединилась годовалая дочь, имя которой до сих пор неизвестно общественности. Также тщательно скрывается лицо первенца британской модели.
Девочка, которая родилась в мае 2021 года, была одета в белое платье и светлые колготки. Персона отца дочери супермодели тоже держится в тщательном секрете.
52-летняя Наоми Кэмпбелл признавалась, что наслаждается временем первого материнства и считает своего ребенка лучшим.
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала, какое пальто выбрать весной 2023 года.
Также Фокус писал об участии Наоми Кэмпбелл в рекламном кампейне Hugo Boss: модель показала, как выглядела в детстве.