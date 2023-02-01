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Стиль життя

Наомі Кемпбелл показала доньку, що підросла (фото)

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Фото: https://www.instagram.com/naomi | Наомі Кемпбелл

Зіркова мама з первістком відвідала знамениту мечеть в Абу-Дабі.

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52-річна британська модель Наомі Кемпбелл показала доньку, що підросла. Сімейними знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.

Знаменитість китайсько-ямайського походження відвідала зі своєю однорічною спадкоємицею Мечеть шейха Зайда в Абу-Дабі.

"Прекрасна Велика мечеть Шейха Зайда @sheikhzayedgrandmosque Дякую за захопливий тур @umarkamani @nadaadellex 🤍🙏 🏾 📸 від @steviemackey @ejking21", — підписала серію кадрів Наомі Кемпбелл.

На перших фото знаменитість позує на фоні розкішної архітектури сама, а на кількох інших кадрах до неї приєдналася однорічна донька, ім'я якої досі невідоме громадськості. Також ретельно приховується обличчя первістка британської моделі.

Наомі Кемпбелл з донькою

Дівчинка, яка народилася у травні 2021, була одягнута у білу сукню та світлі колготки. Персона батька доньки супермоделі також тримається в ретельному секреті.

52-річна Наомі Кемпбелл зізнавалася, що насолоджується часом першого материнства та вважає свою дитину найкращою.

Наомі Кемпбелл з донькою Fullscreen
Наомі Кемпбелл з донькою

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала, яке пальто обрати навесні 2023.

Також Фокус писав про участь Наомі Кемпбелл у рекламному кампейні Hugo Boss: модель показала, як виглядала в дитинстві.