Наомі Кемпбелл показала доньку, що підросла (фото)
Зіркова мама з первістком відвідала знамениту мечеть в Абу-Дабі.
52-річна британська модель Наомі Кемпбелл показала доньку, що підросла. Сімейними знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.
Знаменитість китайсько-ямайського походження відвідала зі своєю однорічною спадкоємицею Мечеть шейха Зайда в Абу-Дабі.
"Прекрасна Велика мечеть Шейха Зайда @sheikhzayedgrandmosque Дякую за захопливий тур @umarkamani @nadaadellex 🤍🙏 🏾 📸 від @steviemackey @ejking21", — підписала серію кадрів Наомі Кемпбелл.
На перших фото знаменитість позує на фоні розкішної архітектури сама, а на кількох інших кадрах до неї приєдналася однорічна донька, ім'я якої досі невідоме громадськості. Також ретельно приховується обличчя первістка британської моделі.
Дівчинка, яка народилася у травні 2021, була одягнута у білу сукню та світлі колготки. Персона батька доньки супермоделі також тримається в ретельному секреті.
52-річна Наомі Кемпбелл зізнавалася, що насолоджується часом першого материнства та вважає свою дитину найкращою.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала, яке пальто обрати навесні 2023.
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