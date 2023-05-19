Сага о "Форсаже". Стоит ли смотреть десятую часть знаменитой франшизы

На этой неделе в украинский прокат вышел один самых долгожданных фильмов — новая часть "Форсажа".

Related video

Итак, картина стартовала и фанаты киновселенной снова встретились с любимыми героями и пережили эмоции от сумасшедших скоростей. Как говорится, этого. у "Форсажа" как всегда не отнимешь. Однако, новая лента получила весьма сдержанные оценки и реакции критиков. Фокус побывал на премьере ленты и готов рассказать о своих впечатлениях.

О чем фильм "Форсаж-10"

Сюжет картины стартует с наблюдения за размеренной жизнью Дома и Летти, которые решили отойти от дел и зажить жизнью счастливых молодых "пенсионеров", спокойно растить сына Доминика — Брайана. Но внезапно в их жизни снова появляется кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон), убившая возлюбленную Дома — Елену и решившая искупить грехи прошлого. Она появляется раненная на пороге виллы Доминика и сообщает ему, что на тропу войны с ним вышел сын наркобарона Эрнана Рейеса, убитого Домиником 10 лет назад. Данте Рейес (Джейсон Момоа) готовил план мести Доминику и его команде целые 10 лет и отступать точно не намерен.

Так, команда Доминика Торетто оказывается втянута в борьбу с глобальным террористом, что уже не удивляет ни одного из поклонников франшизы, ведь от уличных рейсеров и воров домашней техники парни давно выросли до уровня специальных агентов, способных остановить мировой апокалипсис и не только. В одной из первых сцен зрители долго следят за тем, как по Риму катится, не взрываясь, огромная шарообразная бомба, запущенная по итальянской столице суперзлодеем — героем Джейсона Момоа с целью взорвать Ватикан. Но (спойлер) наша команда в крутых тачках всех спасет.

По сути, завязка ленты похожа на начало любого из "Форсажей" и зритель понимает, что ему предстоит наблюдение за крутой гонкой на выживание с "участием" множества спецэффектов на грани возможного. В этом смысле "Форсаж-10" отвечает всем ожиданиям и даже слегка их превосходит. Но по части сценарной составляющей, фильм, к сожалению, трещит по швам и , мягко говоря, не выдерживает критики. И его не спасает ни обилие мировых знаменитостей в кадре, ни безумное количество спецэффектов. Если отнестись к картине, как отдельно взятому фильму, а не к части культовой саги, которую любят по определению, зритель поймает себя на мысли, что он вообще туго понимает, кто и чем занят на экране. А несуразность некоторых сцен вызывает улыбку неловкости за создателей ленты.

Джейсон Момоа всех спас

И не в том смысле того, что его герой внезапно стал на сторону добра — совсем нет. Просто именно Джейсон Момоа вытащил на себе всю картину своим безумным куражом и игрой на грани фола, в хорошем смысле этого слова. Форсажный "Кхал Дрого" так развеселился к середине повествования, сменив несколько комплектов бижутерии, блестящих жакетов и лака для ногтей, а еще изображая из себя клинического социопата, пародируя сразу всех кино психопатов одновременно, что в итоге "Форсаж-10" стал личной "вечеринкой" Момоа, на которой остальные знаменитости выполняли короткие роли статистов. А среди этих несуразно мелькнувших знаменитостей — Бри Ларсон и сама Хелен Миррен!

Джейсон Момоа в роли Данте Рейеса

Так что, всем, кто успел засомневаться в своем желании пойти на новых "Быстрх и яростных" — не стоит сомневаться. Таким вы "Аквамена" еще точно не видели и у вас точно получится получить удовольствие от такого грандиозного образа сына наркобарона.

Стоит ли смотреть "Форсаж-10"?

Да,если:

Вы — фанат или просто убежденный поклонник саги о "Форсаже"

Вы любите Джейсона Момома. Значит, теперь вы точно полюбите его еще больше!

Нет, если:

Вы любите стройные сценарные линии, дружите с логикой и еще не пришли к полному принятию no metter what.

Ранее Фокус писал о премьере украинского триллера "Эгрегор" и знаменитостях на премьере "Форсаж-10".