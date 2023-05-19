Сага про "Форсаж". Чи варто дивитися десяту частину знаменитої франшизи

Цього тижня в український прокат вийшов один з найочікуваніших фільмів — нова частина "Форсажу".

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Отже, картина стартувала, і фанати кіновсесвіту знову зустрілися з улюбленими героями та пережили емоції від божевільних швидкостей. Як кажуть, цього у "Форсажу" точно не забереш! Однак нова стрічка отримала дуже стримані оцінки та реакції критиків. Фокус побував на прем'єрі картини та готовий розповісти про свої враження.

Про що фільм "Форсаж-10"

Сюжет картини стартує зі спостереження за розміреними буднями Дома та Летті, які вирішили відійти від справ та зажити, як щасливі молоді "пенсіонери", спокійно виховувати сина Домініка-Брайана. Але раптово в їхнє життя знову повертається кібертерористка Сайфер (Шарліз Терон), яка вбила кохану Дома, Єлену, і вирішила спокутувати гріхи минулого. Вона з'являється поранена на порозі вілли Домініка і повідомляє, що на стежку війни з ним вийшов син наркобарона Ернана Рейєса, вбитого Домініком 10 років тому. Данте Рейєс (Джейсон Момоа) готував план помсти Домініку та його команді протягом 10 років і відступати точно не збирається.

Так команда Домініка Торетто опиняється втягнутою у боротьбу з глобальним терористом, що вже не дивує жодного з шанувальників франшизи, адже з вуличних рейсерів та крадіїв домашньої техніки хлопці давно виросли до рівня спеціальних агентів, здатних зупинити світовий апокаліпсис і не лише. В одній із перших сцен глядачі довго стежать за тим, як Римом котиться, не вибухаючи, величезна куляста бомба, запущена по італійській столиці суперлиходієм – героєм Джейсона Момоа – з метою підірвати Ватикан. Але (спойлер) наша команда на крутих тачках усіх врятує.

По суті, зав'язка стрічки схожа на початок будь-якого з "Форсажів", і глядач розуміє, що на нього чекає спостереження за вражаючою гонкою на виживання з безліччю спецефектів на межі можливого. У цьому сенсі "Форсаж-10" відповідає всім очікуванням і навіть трохи їх перевершує. Але щодо сценарної складової фільм, на жаль, тріщить по швах і, м'яко кажучи, не витримує критики. І тут його не рятує ні велика кількість світових знаменитостей у кадрі, ні шалена кількість спецефектів. Якщо поставитися до картини, як до окремо взятого фільму, а не до частини культової саги, що люблять за визначенням, глядач упіймає себе на думці, що він взагалі туго розуміє, хто і чим зайнятий на екрані. А безглуздість деяких сцен викликає усмішку незручності за творців стрічки.

Джейсон Момоа всіх врятував

І не в тому сенсі того, що його герой раптово став на бік добра, зовсім ні. Просто саме Джейсон Момоа витяг на собі всю картину своїм шаленим куражем та грою на межі фолу, у хорошому розумінні цього слова. Форсажний "кхал Дрого" так розвеселився до середини оповіді, змінивши кілька комплектів біжутерії, блискучих жакетів і лаку для нігтів, а також зображаючи з себе клінічного соціопата, пародіюючи відразу всіх кінопсихопатів одночасно, що в результаті "Форсаж-10" став "особистою вечіркою" Момоа, де інші знаменитості виконували короткі ролі статистів. Серед цих знаменитостей, що незграбно промайнули, – Брі Ларсон і сама Хелен Міррен! Вона виконала роль матері Деккарда Шоу (Джейсон Стйтем). До речі, роль Шоу, як і його функціональне навантаження, у сценарії виглядають не менш безглуздо, ніж присутність його кіномами у кадрі.

Джейсон Момоа в ролі Данте Рейєса

Тож усім, хто встиг засумніватися у своєму бажанні піти на нових "Швидких та лютих", не варто опускати руки. Таким ви "Аквамена" ще точно не бачили, тож однозначно отримаєте насолоду від грандіозного образу сина наркобарона.

Чи варто дивитися "Форсаж-10"?

Так, якщо:

Ви – фанат або просто переконаний шанувальник саги про "Форсаж".

Ви любите Джейсона Момома. Отже, тепер ви точно полюбите його ще більше!

Ні, якщо:

Ви любите чіткі сценарні лінії, дружите з логікою і ще не дійшли повного прийняття no metter what.

Раніше Фокус писав про прем'єру українського трилера "Егрегор" і знаменитостей на прем'єрі "Форсаж-10".