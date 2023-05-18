Трегубова, Євген Кіт та СолоХа: хто із зірок України був на прем'єрі "Форсаж-10" (фоторепортаж)

В український прокат виходить довгоочікувана десята частина легендарної франшизи "Форсаж". Знаменитості вже відвідали допрем'єрний показ картини.

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Днями в кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver пройшов прем'єрний показ фільму "Форсаж Х", що знаменує собою епілог однієї з найбільш яскравих кінофраншиз останніх десятиліть, яка вражає глядачів і збирає шанувальників у всьому світі понад 20 років. Так, одними з перших нову частину картини прийшли оцінити українські блогери, селебрітіз та ЗМІ. Серед гостей були помічені Євген та Наталія Кіт, Юла, Анатолій Анатолич, Анна Добриднєва, Roxolana та Амадор Лопес. Фокус побував на прем'єрі стрічки.

Про що нова частина фільму "Форсаж-10"

У п'ятій частині франшизи Доменік Торетто та його команда вбили бразильського наркобарона Ернана Рейса та повністю знищили його імперію. Вони не знали, що син Рейса Данте (Джейсон Момоа) був свідком цих подій і витратив 12 років, щоб розробити ідеальний план помсти вдома і змусити його заплатити високу ціну. У десятій частині на команду чекає зустріч зі старими ворогами та новими союзниками. Однак ставки зростуть, коли Дім дізнається, що його 8-річний син є основною метою помсти Данте.

Євген Кіт та Наталія Татаринцева

Амадор Лопес

Анна Добриднєва Амадор Лопес

Анатолій Анатолич та Юла

Ганна Добриднєва

Ганна Саліванчук

Даша Трегубова

Раніше Фокус писав про прем'єра українського фільму "Егрегор", а також гостей масштабної прем'єри події.