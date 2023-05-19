Кинокритик рассказал, почему его не впечатлил новый фильм с Джонни Деппом

По мнению обозревателя, создателям картины не удалось показать самого главного.

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76-ой Каннский фестиваль открылся исторической драмой французского режиссера Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри", главные роли в которой сыграли сама Майвенн и американский актер Джонни Депп, заговоривший на съемках по-французски. Первые критики уже высказали свое мнение о фильме, и среди них – обозреватель Брайан Вайнер.

В картине, ставшей для Деппа первой после выигранного суда против бывшей жены Эмбер Херд, он играет короля Людовика XV. Лента рассказывает о последней любви монарха к известной куртизанке.

"Учитывая скандал, который вызвал Луи, поместив низкородную Жанну в Версаль, а также недавние скандалы вокруг имен не только Деппа, но и Майвенн (на которую подали в суд за нападение), сам фильм разочаровывающе мягок. Костюмы и декорации потрясающие, но это будничный биографический фильм, не дающий реального понимания того, что было в любимой куртизанке Луи, что так наэлектризовало его. С Деппом все в порядке, хотя и странно приглушенным, и в нескольких фразах, которые он произносит, звучит сносно по-французски (по крайней мере, на мой слух)", – пишет он.

Вайнер подчеркивает, что фильм высмеивает глупые ритуалы французского двора и превращает недовольных дочерей Людовика в карикатуры на уродливых сестер, достойные рождественской пантомимы.

"Но в целом это будничное кино, о чем угодно, но только не о деле", – говорит критик.

Ранее Фокус писал, что во время прохода по красной дорожке Джонни Деппа фотографы обратили внимание на его испорченные зубы. Позже звездный стоматолог рассказала СМИ, что не так с зубами актера.