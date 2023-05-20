20 мая 2023 года: мученика Акакия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя иметь дело с огнем и заниматься рукоделием.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мученика Акакия. Он жил в III веке и был сотником во время правления императора Максимилиана. Акакий не захотел поклоняться идолам, как это делали большинство людей тогда. За веру в Христа он был подвергнут пыткам, а затем мученику отрубили голову.

Что нельзя делать 20 мая:

иметь дело с огнем;

пользоваться острыми предметами;

заниматься рукоделием;

гадать.

Народные приметы и поверья:

радуга — день будет дождливым;

много муравьев — к жаре;

закат красный — будет ветрено;

с утра гудят пчелы — позже будет гроза.

День ангела празднуют:

Антон, Иван, Михаил, Степан.

Родились в этот день:

1799 год — Оноре де Бальзак, французский писатель, классик мировой литературы;

1946 год — Шер (наст. имя Шерилин Саркисян), американская певица и актриса армянского происхождения, обладательница премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой глобус".

Также в этот день:

1783 год — подписали Версальский мир, завершивший войну между Францией, Англией и Нидерландами;

1873 год — Леви Штраус выпустила на рынок голубые джинсы;

1961 год — учреждена Шевченковскую премию;

2005 год — состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале — мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Путники" взяла "Золотую пальмовую ветвь";

2009 год — в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле "Шахтер" (Донецк) переиграла "Вердер" (Бремен) со счетом 2:1 и становится обладателем последнего в истории Кубка УЕФА;

2019 год — состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.