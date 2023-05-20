20 травня 2023 року: мученика Акакія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна мати справу з вогнем та займатися рукоділлям.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Акакія. Він жив у III столітті і був сотником за правління імператора Максиміліана. Акакій не захотів поклонятися ідолам, як це робили більшість людей тоді. За віру в Христа він був підданий тортурам, а потім мученикові відрубали голову.

Що не можна робити 20 травня:

мати справу з вогнем;

користуватися гострими предметами;

займатися рукоділлям;

ворожити.

Народні прикмети та повір'я:

зʼявилась веселка — день буде дощовим;

багато мурах — до спеки;

захід сонця червоний — буде вітряно;

з ранку гудуть бджоли — незабаром буде гроза.

День ангела святкують:

Антон, Іван, Михайло, Степан.

Народилися цього дня:

1799 рік — Оноре де Бальзак, французький письменник, класик світової літератури;

1946 рік — Шер (наст. ім'я Шерілін Саркісян ), американська співачка і актриса вірменського походження, володарка премій "Оскар", "Греммі", "Золотий глобус".

Також у цей день:

1783 рік — підписали Версальський мир, що завершив війну між Францією, Англією і Нідерландами;

1873 рік — Леві Штраус випустила на ринок блакитні джинси;

1961 рік — заснована Шевченківська премія;

2005 рік – відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі – світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембицького "Подорожні" взяла "Золоту пальмову гілку";

2009 рік — у фінальному футбольному матчі Кубка УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграв "Вердер" (Бремен) з рахунком 2:1 і став володарем останнього в історії Кубка УЄФА;

2019 рік – відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського.