Внебрачный сын Алена Делона был найден мертвым в Париже (фото)

Актер не признавал отцовство и отказывался делать анализ ДНК. Ари Булоня воспитала мать Алена Делона и ее второй муж.

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В Париже был найден мертвым Ари Булонь, предполагаемый сын известного актера Алена Делона. Тело 60-летнего фотографа нашли в его доме. Его 58-летнюю спутницу поместили под стражу за неоказание помощи человеку, находящемуся в опасности. Об этом пишет Le Parisien.

Согласно первым данным расследования, у Ари Булоня были проблемы со здоровьем. Недавно он попадал в больницу и страдал от последствий неудачного падения, передвигаясь на инвалидном кресле. Тело фотографа доставили в судебно-медицинский институт Парижа для проведения вскрытия.

Его подруга вызвала полицию сразу же, как обнаружила тело Ари в гостиной. Ее не было дома в момент его смерти, со своим 21-летним сыном она уезжала из Парижа.

Напомним, Ари Булонь, 60-летний фотограф, на протяжении десятилетий утверждал, что он сын Алена Делона, что всегда оспаривалось актером.

Ари Булонь всю жизнь утверждал, что он сын Алена Делона Фото: Скриншот

Его мать Нико, знаменитая модель, муза Энди Уорхола и солистка группы Velvet Underground, всегда утверждала, что ее сын появился в результате мимолетного романа с Аленом Делоном в начале 1960-х. Она скончалась в 1988 году, получив травму головы после падения с велосипеда.

Ее сына Ари взяли на воспитание мать Алена Делона – Эдит, и ее второй муж Поль Булонь. Они дали мальчику свою фамилию. У актера были плохие отношения с матерью, они практически не общались, а сам он неоднократно заявлял, что настоящей матерью ему была его кормилица, мадам Неро.

Ари Булонь, урожденный Кристиан Аарон Пеффген, подал в сентябре 2019 года заявление о признании отцовства в суде Орлеана. В августе 2020 года суд признал "французскую юрисдикцию территориально недееспособной", так как Ален Делон проживает в Швейцарии с 1984 года. Апелляция все еще продолжается. Юридическую эстафету могут принять двое его детей, Чарльз, 24 года, и Бланш, 17 лет в попытке доказать, что они являются внуками знаменитого актера.

В автобиографии "Любовь никогда не забывает" Ари Булонь рассказал о своих близких отношениях с матерью, рассказав о том, как они вместе принимали наркотики.

"С 16 лет до самого конца мы использовали один и тот же препарат, один и тот же шприц. Это был способ быть вместе", — сказал он в 2018 году в интервью.

Напомним, у Алена Делона, признанного секс-символа французского кино было несколько громких романов. В 1958 году он начал встречаться с актрисой Роми Шнайдер. Они даже обручились, но внезапно разорвали помолвку.

В 1964 году Делон женился на актрисе Натали Бартелеми. В этом браке родился сын актера Энтони Делон. Спустя четыре года супруги развелись.

Ален Делон и его сын Энтони Фото: Getty Images

В 1968 году начался пятнадцатилетний роман Делона с актрисой Мирей Дарк.

В 1987 году Делон начал встречаться с манекенщицей из Нидерландов Розали ван Бремен. Они расстались в 2001 году. У пары родились дочь Анушка и сын Ален-Фабьен.

Напомним, ранее 87-летний Ален Делон заявил, что хотел бы уйти из жизни с помощью эвтаназии. В Швейцарии, где он живет, эта процедура разрешена на законном основании