Позашлюбного сина Алена Делона знайшли мертвим у Парижі (фото)
Актор не визнавав батьківство та відмовлявся робити аналіз ДНК. Арі Булоня виховала мати Олена Делона та її другий чоловік.
У Парижі знайшли мертвим Арі Булоня, гаданого сина відомого актора Альона Делона. Тіло 60-річного фотографа знайшли у його будинку. Його 58-річну супутницю помістили під варту за ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпеці. Про це пише Le Parisien.
Згідно з першими даними розслідування, Арі Булоня мав проблеми зі здоров'ям. Нещодавно він потрапляв до лікарні та страждав від наслідків невдалого падіння, пересуваючись на інвалідному візку. Тіло фотографа доставили до судово-медичного інституту Парижа для розтину.
Його подруга викликала поліцію відразу ж, як виявила тіло Арі у вітальні. Її не було вдома у момент його смерті, зі своїм 21-річним сином вона виїжджала з Парижа.
Нагадаємо, Арі Булонь, 60-річний фотограф, упродовж десятиліть стверджував, що він син Алена Делона, що завжди заперечувалося актором.
Його мати Ніко, знаменита модель, муза Енді Уорхола та солістка гурту Velvet Underground, завжди стверджувала, що її син з'явився в результаті швидкоплинного роману з Аленом Делоном на початку 1960-х. Вона померла 1988 року, отримавши травму голови після падіння з велосипеда.
Її сина Арі взяли на виховання мати Алена Делона – Едіт та її другий чоловік Поль Булонь. Вони дали хлопчику своє прізвище. У актора були погані стосунки з матір'ю, вони практично не спілкувалися, а сам він неодноразово заявляв, що справжньою матір'ю йому була його годувальниця, мадам Неро.
Арі Булонь, уроджений Крістіан Аарон Пеффген, подав у вересні 2019 заяву про визнання батьківства в суді Орлеана. У серпні 2020 року суд визнав "французьку юрисдикцію територіально недієздатною", оскільки Ален Делон проживає у Швейцарії з 1984 року. Апеляція все ще продовжується. Юридичну естафету можуть прийняти двоє його дітей, Чарльз, 24 роки, та Бланш, 17 років у спробі довести, що вони є онуками знаменитого актора.
В автобіографії "Кохання ніколи не забуває" Арі Булонь розповів про свої близькі стосунки з матір'ю, розповівши про те, як вони разом вживали наркотики.
"З 16 років до самого кінця ми використовували один і той самий препарат, один і той самий шприц. Це був спосіб бути разом", — сказав він у 2018 році в інтерв'ю.
Нагадаємо, у Алена Делона, визнаного секс-символа французького кіно, було кілька гучних романів. 1958 року він почав зустрічатися з актрисою Ромі Шнайдер. Вони навіть побралися, але раптово розірвали заручини.
У 1964 році Делон одружився з акторкою Наталі Бартелемі. У цьому шлюбі народився син актора Ентоні Делон. Через чотири роки подружжя розлучилося.
1968 року розпочався п'ятнадцятирічний роман Делона з актрисою Мірей Дарк.
1987 року Делон почав зустрічатися з манекенницею з Нідерландів Розалі ван Бремен. Вони розлучилися у 2001 році. У пари народилися дочка Анушка та син Ален-Фаб'єн.
Нагадаємо, раніше 87-річний Ален Делон заявив, що хотів би піти з життя за допомогою евтаназії. У Швейцарії, де він живе, цю процедуру дозволено на законній основі