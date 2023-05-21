Позашлюбного сина Алена Делона знайшли мертвим у Парижі (фото)

Актор не визнавав батьківство та відмовлявся робити аналіз ДНК. Арі Булоня виховала мати Олена Делона та її другий чоловік.

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У Парижі знайшли мертвим Арі Булоня, гаданого сина відомого актора Альона Делона. Тіло 60-річного фотографа знайшли у його будинку. Його 58-річну супутницю помістили під варту за ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпеці. Про це пише Le Parisien.

Згідно з першими даними розслідування, Арі Булоня мав проблеми зі здоров'ям. Нещодавно він потрапляв до лікарні та страждав від наслідків невдалого падіння, пересуваючись на інвалідному візку. Тіло фотографа доставили до судово-медичного інституту Парижа для розтину.

Його подруга викликала поліцію відразу ж, як виявила тіло Арі у вітальні. Її не було вдома у момент його смерті, зі своїм 21-річним сином вона виїжджала з Парижа.

Нагадаємо, Арі Булонь, 60-річний фотограф, упродовж десятиліть стверджував, що він син Алена Делона, що завжди заперечувалося актором.

Арі Булонь все життя стверджував, що він син Алена Делона Фото: Скриншот

Його мати Ніко, знаменита модель, муза Енді Уорхола та солістка гурту Velvet Underground, завжди стверджувала, що її син з'явився в результаті швидкоплинного роману з Аленом Делоном на початку 1960-х. Вона померла 1988 року, отримавши травму голови після падіння з велосипеда.

Її сина Арі взяли на виховання мати Алена Делона – Едіт та її другий чоловік Поль Булонь. Вони дали хлопчику своє прізвище. У актора були погані стосунки з матір'ю, вони практично не спілкувалися, а сам він неодноразово заявляв, що справжньою матір'ю йому була його годувальниця, мадам Неро.

Арі Булонь, уроджений Крістіан Аарон Пеффген, подав у вересні 2019 заяву про визнання батьківства в суді Орлеана. У серпні 2020 року суд визнав "французьку юрисдикцію територіально недієздатною", оскільки Ален Делон проживає у Швейцарії з 1984 року. Апеляція все ще продовжується. Юридичну естафету можуть прийняти двоє його дітей, Чарльз, 24 роки, та Бланш, 17 років у спробі довести, що вони є онуками знаменитого актора.

В автобіографії "Кохання ніколи не забуває" Арі Булонь розповів про свої близькі стосунки з матір'ю, розповівши про те, як вони разом вживали наркотики.

"З 16 років до самого кінця ми використовували один і той самий препарат, один і той самий шприц. Це був спосіб бути разом", — сказав він у 2018 році в інтерв'ю.

Нагадаємо, у Алена Делона, визнаного секс-символа французького кіно, було кілька гучних романів. 1958 року він почав зустрічатися з актрисою Ромі Шнайдер. Вони навіть побралися, але раптово розірвали заручини.

У 1964 році Делон одружився з акторкою Наталі Бартелемі. У цьому шлюбі народився син актора Ентоні Делон. Через чотири роки подружжя розлучилося.

Ален Делон та його син Ентоні Фото: Getty Images

1968 року розпочався п'ятнадцятирічний роман Делона з актрисою Мірей Дарк.

1987 року Делон почав зустрічатися з манекенницею з Нідерландів Розалі ван Бремен. Вони розлучилися у 2001 році. У пари народилися дочка Анушка та син Ален-Фаб'єн.

Нагадаємо, раніше 87-річний Ален Делон заявив, що хотів би піти з життя за допомогою евтаназії. У Швейцарії, де він живе, цю процедуру дозволено на законній основі