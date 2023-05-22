Кейт Миддлтон пришла на цветочную выставку в очень модном платье-рубашке

Жена принца Уильяма пообщалась с детьми на тему сохранения природы, а также осмотрела выставку цветов.

Related video

Принцесса Уэльская продолжает заниматься общественной деятельностью как один из старших членов британской королевской семьи. Жена принца Уильяма посетила выставку цветов в Челси в день ее открытия и поучаствовала в первом детском пикнике, пишет Hello.

Для мероприятия герцогиня Кембриджская и Корнуолльская выбрала очень элегантное розовое платье-рубашку от ME+EM из шелка длины миди за 450 фунтов стерлингов. Она сочетала его с туфлями на танкетке от Castaner Carina Espadrille, которые она надевала на несколько публичных мероприятий при более теплой температуре. В качестве аксессуаров принцесса выбрала серьги-листья от Zoraida стоимостью 165 фунтов стерлингов. Ее густые волосы спадали на плечи густыми волнами.

Кейт встретилась и пообщалась с учениками из десяти школ, участвующими в кампании по школьному садоводству.

Детский пикник, который станет ежегодным мероприятием на выставке, был вдохновлен разговором принцессы с представителями Королевского садоводческого общества (RHS) в 2019 году, когда она представила свой проект Back to Nature Garden. Кэтрин считает, что было бы неплохо привлечь к мероприятию больше детей.

Принцесса Уэльская выбрала шелковое платье-рубашку за 450 фунтов стерлингов Фото: Getty

Во время своего первого визита на всемирно известную садоводческую выставку с 2019 года будущая королева и дети приняли участие в охоте на жуков, помогли спланировать домашнее меню и узнали, как сады могут способствовать благополучию.

Кейт посидела на покрывале для пикника с детьми из начальной школы Святого Августина в Хаммерсмите. Они обсуждали овощи и травы

Затем она присоединилась к другой группе из начальной школы Алека Рида в Нортхолте, чтобы обсудить цветы и растения, признав, что многие названия написаны на латыни, и она никогда не сможет их запомнить.

В саду Сэвиллс принцесса и группа детей из начальной школы англиканской церкви Святого Георгия в Камберуэлле присоединились к дизайнеру Марку Грегори, чтобы исследоватьэспериментальный сад.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон часто использует один модный прием, который не так давно разоблачили обозреватели. Это помогает ей выглядеть на миллион на любом мероприятии.