Кейт Міддлтон прийшла на виставку квітів у дуже модній сукні-сорочці

Дружина принца Вільяма поспілкувалася з дітьми щодо збереження природи, а також оглянула виставку квітів.

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Принцеса Уельська продовжує займатися громадською діяльністю як один зі старших членів британської королівської родини. Дружина принца Вільяма відвідала виставку квітів у Челсі у день її відкриття та взяла участь у першому дитячому пікніку, пише Hello.

Для заходу герцогиня Кембриджська та Корнуолльська обрала дуже елегантну рожеву сукню-сорочка від ME+EM із шовку довжини міді за 450 фунтів стерлінгів. Вона поєднала її з туфлями на танкетці від Castaner Carina Espadrille, які вона вже взувала на кілька публічних заходів за більш теплої температури. З аксесуарів принцеса обрала сережки-листя від Zoraida вартістю 165 фунтів стерлінгів. Її густе волосся спадало на плечі густими хвилями.

Кейт зустрілася та поспілкувалася з учнями з десяти шкіл, які беруть участь у кампанії зі шкільного садівництва.

Дитячий пікнік, який стане щорічним заходом на виставці, надихнув розмову принцеси з представниками Королівського садівничого товариства (RHS) у 2019 році, коли вона представила свій проєкт Back to Nature Garden. Кетрін вважає, що було б непогано залучити до цього заходу більше дітей.

Принцеса Уельська обрала шовкову сукню-сорочку за 450 фунтів стерлінгів Фото: Getty

Під час свого першого візиту на всесвітньо відому садівницьку виставку з 2019 року майбутня королева та діти взяли участь у полюванні на жуків, допомогли спланувати домашнє меню та дізналися, як сади можуть сприяти благополуччю.

Кейт посиділа на покривалі для пікніка з дітьми з початкової школи Святого Августина у Хаммерсміті. Вони обговорювали овочі та трави. Потім вона приєдналася до іншої групи з початкової школи Алека Ріда в Нортхолті, щоб обговорити квіти та рослини, визнавши, що багато назв написані латиною, і вона ніколи не зможе їх запам'ятати.

У саду Севіллс принцеса і група дітей з початкової школи англіканської церкви Святого Георгія в Камбервеллі приєдналися до дизайнера Марка Грегорі, щоб дослідити експериментальний сад.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон часто використовує один модний прийом, який нещодавно викрили оглядачі. Це допомагає їй виглядати мільйон на будь-якому заході.