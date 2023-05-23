Джиджи Хадид вышла на красную дорожку в роскошном облегающем платье

Джиджи Хадид выглядела сенсационно на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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28-летняя американская модель Джиджи Хадид продемонстрировала фигуру в роскошном платье на премьере Firebrand в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

Для звездного мероприятия модель надела коричневое платье Zac Posen без бретелек, которое развевалось каскадом позади нее. Платье облегало стройную фигуру Джиджи и имело гофрированную отделку по центру. Свой ансамбль старшая сестра Беллы Хадид дополнила остроносыми туфлями на каблуках Jimmy Choo.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров Хадид выбрала пару колец, серьги от Messika, ослепительное серебряное колье и сочетающийся браслет. Звезда подиумов палестинского происхождения сделала укладку с пробором сбоку и нюдовый макияж.

Напомним, на прошлой неделе с премьеры фильма "Жанна дю Барри" начался 76-й Каннский кинофестиваль. Еще сложно сделать выводы о самых модных появлениях знаменитостей в этом году, однако Фокус вспомнил один из самых запоминающихся моментов Беллы Хадид. Супермодель появилась на красной дорожке 2016 года в очень пикантном красном платье, которое с тех пор вошло в историю Канн. Тогда она затмила всех на фестивале, и это во многом подтолкнуло ее к теперь уже всемирной славе.

Ранее Джиджи Хадид дала забавный совет по поводу свиданий на фоне слухов об отношениях с Леонардо Ди Каприо.