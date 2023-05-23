Джіджі Хадід вийшла на червону доріжку в розкішній сукні

Джіджі Хадід виглядала сенсаційно на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

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28-річна американська модель Джіджі Хадід продемонструвала фігуру в розкішній сукні на прем'єрі Firebrand у рамках 76-го Каннського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

Для зіркового заходу модель одягла коричневу сукню Zac Posen без бретельок, яка майнула каскадом позаду неї. Сукня облягала струнку фігуру Джіджі і мала гофроване оздоблення по центру. Свій ансамбль старша сестра Белли Хадід доповнила гостроносими туфлями на підборах Jimmy Choo.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Як аксесуари Хадід обрала пару кілець, сережки від Messika, сліпуче срібне кольє і браслет, що поєднується. Зірка подіумів палестинського походження зробила укладку з проділом збоку та нюдовий макіяж.

Нагадаємо, минулого тижня з прем'єри фільму "Жанна дю Баррі" розпочався 76-й Канський кінофестиваль. Ще складно зробити висновки про наймодніші появи знаменитостей цього року, проте Фокус згадав один із найбільш запам'ятовуваних моментів Белли Хадід. Супермодель з'явилася на червоній доріжці 2016 року в дуже пікантній червоній сукні, яка відтоді увійшла до історії Канн. Тоді вона затьмарила всіх на фестивалі, і це багато в чому підштовхнуло її до тепер уже всесвітньої слави.

Раніше Джіджі Хадід дала кумедну пораду з приводу побачень на тлі чуток про стосунки з Леонардо Ді Капріо.