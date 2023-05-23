Жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь отреагировала на болезнь отца

Девочка сама ищет факты о болезни своего отца, которые потом рассказывает матери.

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44-летняя жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг часто рассказывает подписчикам в Instagram, как справляется с испытанием, выпавшим на их семью. Недавно она призналась, что ее младшая дочь Эвелин, которой сейчас девять лет, ищет в Сети информацию о болезни отца и беседует с ней о том, что узнала.

"Итак, я должна поведать вам эту историю, и я постараюсь сделать это без слез, потому что, когда Эвелин рассказала ее, я была полной лужей", – говорит женщина.

По ее словам, Эвелин рассказала ей, что люди, живущие с деменцией, могут страдать от сильного обезвоживания. На вопрос матери, откуда она это знает, девочка ответила, что она искала "забавные факты о слабоумии" в свободное время в школе.

"Это не смешно, но довольно забавно, и она действительно дочь своего отца, потому что эти двое любят случайные факты", – отметила Эмма.

Она дала понять Эвелин, что гордится ею за ее участие и действия в трудное время для семьи.

"Спасибо, что дала мне знать… это самое любящее и сострадательное, что ты можешь сделать, – это проявить любопытство и узнать о болезни своего отца", – сказала она дочери.

Эмма в очередной раз подчеркнула, что для "лиц, осуществляющих уход, как друзей, членов семьи … важно узнавать о болезни наших близких, чтобы мы могли наилучшим образом поддержать их".

Кроме Эвелин, пара воспитывает 11-летнюю Мэйбл Рэй. Всего у Брюса Уиллиса пятеро детей. Трех дочерей ему родила бывшая жена Деми Мур.

О том, что врачи диагностировали у Брюса лобно-височную деменцию, его семья сообщила в феврале этого года, спустя год после того, как у него выявили афазию.

ЛВД возникает, когда нервные клетки в долях за лбом умирают, а соединяющие их проводящие пути изменяются. Симптомы отличаются от просто потери памяти, связанной с болезнью Альцгеймера. Они могут включать изменения личности, такие как бестактность, отсутствие интереса к другим и эмпатии, повторяющиеся и компульсивные движения, среди которых постоянное использование определенных фраз, накопление и одержимость хронометражем, тяга к нездоровой пище и забывание правил поведения за столом, трудности с речью, включая замедленную речь, грамматические ошибки и постоянное переспрашивание.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур показала фотографии с 68-го дня рождения Брюса Уиллиса.