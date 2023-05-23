60-летняя Деми Мур продемонстрировала стильный повседневный костюм (фото)

Деми Мур была в хорошем настроении на прогулке со своим чихуахуа.

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60-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала комфортный повседневный образ для теплого времени года. Знаменитость заметили на прогулке с ее любимой собачкой по кличке Плов. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса улыбалась, неся своего любимца в черном слинге. Для прогулки по Нью-Йорку звезда "Ангелов Чарли" надела черный костюм состоящий из куртки на молнии и штанов. Свой стильный образ Деми дополнила белыми кроссовками Adidas, белым шоппером и черной сумкой. Бывшая жена Брюса Уиллиса также носила очки-авиаторы с прозрачными линзами.

Напомним, 44-летняя жена больного Брюса Уиллиса опубликовала милое групповое фото, на котором изображены 60-летняя Деми и ее три дочери: 34-летняя Румер Уиллис, 31-летняя Скаут Уиллис и 29-летняя Таллула Уиллис. На фотографии также была мама Уиллиса Марлен и дочери Эммы и Брюса — 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин. Смешанная семья отпраздновала вместе День Матери.

Также Фокус писал, что Деми Мур опубликовала пару снимков, на которых показала пляжный образ со своим любимым псом Пловом и в очередной раз восхитила моложавостью и подтянутым телом.