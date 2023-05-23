60-річна Демі Мур продемонструвала стильний повсякденний костюм (фото)

Демі Мур була у гарному настрої на прогулянці зі своїм чихуахуа.

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60-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала комфортний повсякденний образ для теплої пори року. Знаменитість помітили на прогулянці з її улюбленим песиком на прізвисько Плов. Про це пише Daily Mail.

Актриса посміхалася, несучи свого улюбленця у чорному слінгу. Для прогулянки Нью-Йорком зірка "Янголів Чарлі" одягла чорний костюм, що складається з куртки на блискавці та штанів. Свій стильний образ Демі доповнила білими кросівками Adidas, білим шоппером та чорною сумкою. Колишня дружина Брюса Вілліса також носила окуляри-авіатори із прозорими лінзами.

Нагадаємо, 44-річна дружина хворого Брюса Вілліса опублікувала миле групове фото, на якому зображені 60-річна Демі та її три дочки: 34-річна Румер Вілліс, 31-річна Скаут Вілліс та 29-річна Таллула Вілліс. На фотографії також була мама Вілліса Марлен та дочки Емми та Брюса — 11-річна Мейбл та 9-річна Евелін. Змішана сім'я відсвяткувала разом День Матері.

Також Фокус писав, що Демі Мур опублікувала пару знімків, на яких показала пляжний образ зі своїм коханим псом Пловом і в черговий раз захопила моложавістю та підтягнутим тілом.