Демі Мур приєдналася до дружини Брюса Вілліса у День матері (фото)

Мама, колишня дружина та доньки голлівудського актора зібралися в одній компанії.

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Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг і колишня дружина актора Демі Мур приєдналися до його доньки Румер, яка нещодавно народила первістка, а змішана родина разом відсвяткувала День Матері 2023. Сімейним фото Емма Гемінг поділилася у своєму Instagram.

44-річна дружина хворого Брюса Вілліса опублікувала миле групове фото, на якому зображені 60-річна Демі та її три доньки: 34-річна Румер Вілліс, 31-річна Скаут Вілліс і 29-річна Таллула Вілліс.

На фотографії також була мама Вілліса Марлен та доньки Емми та Брюса — 11-річна Мейбл та 9-річна Евелін.

Найменшим членом родини на груповому фото була майже місячна дочка Румер Луетта Айлі Томас Вілліс, оскільки акторка народила лише минулого місяця та відсвяткувала свій перший День матері в ролі мами.

Емма відсвяткувала народження першої онуки Брюса Вілліса в підписі до зворушливої фотографії, коли вона написала: "Який це був особливий день для нашої родини, коли ми вітали @rumerwillis та її перший День матері".

Родина Брюса Вілліса

Демі Мур висловила свою підтримку новій дружині Брюса, прокоментувавши пост: "Чудовий ідеальний солодкий день!"

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса та Демі Мур показала, як народжувала першу дитину.

Також Фокус писав про спогади Емми Гемінг про відвідування Met Gala у 2009 році.