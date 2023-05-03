Дружина хворого Брюса Вілліса пригадала, як вони відвідали Met Gala (фото)

Через два місяці після одруження у 2009 році зіркова пара стала гостями щорічного балу Інституту костюма.

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Дружина хворого Брюса Вілліса пригадала, як вони з голлівудським актором відвідували щорічний бал Інституту костюма Met Gala у 2009 році. Архівними знімками модель Емма Гемінг-Вілліс поділилася у своєму Instagram.

44-річна знаменитість опублікувала фото, на яких вона відвідала разом зі своїм 68-річним чоловіком легендарний захід, коли найбільші зірки зібралися в перший понеділок травня у Музеї мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку.

Пара була відсутня на Met Gala 2023. "Міцний горішок" пішов з акторської кар'єри після того, як у нього діагностували афазію, а згодом його родина дізналася, що в нього лобно-скронева деменція.

На архівних кадрах пара виглядала гармонійно та щасливо, враховуючи, що вони одружилися лише два місяці до цього.

З темою "Модель музи: втілення моди" Емма вразила глибокою чорною сукнею з яскравими коштовними прикрасами, а Брюс виглядав вишукано в класичному смокінгу.

"Він підходить для побачення", — підписала фото дружина "Міцного горішка".

Брюс Вілліс з дружиною Еммою на Met Gala 2009 Брюс Вілліс з дружиною Еммою на Met Gala 2009

Цього року темою Met Gala була "Лінія краси Карла Лагерфельда". Фокус писав про найгірші вбрання червоної доріжки заходу.

Нагадаємо, 68-річний Брюс Вілліс уперше став дідусем.

Також Фокус писав про рідкісні фото хворого Брюса Вілліса та його старшої доньки від Емми Гемінг-Вілліс.