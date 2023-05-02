Дженніфер Лопес та Ірина Шейк. Найгірші образи на Met Gala 2023

Виявилося, що тема творчості Карла Лагерфельда для багатьох селебріті виявилася надто складним завданням.

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У музеї Метрополітен у Нью-Йорку відбувся щорічний зірковий бал Met Gala. Темою цього року був дизайнер Карл Лагерфельд та його "лінія краси". Запрошеним рекомендували надихатися всім, що створив "кайзер", а також їм самим та його кішечкою Шупетт.

Більшість селебріті пішли найпростішим шляхом: вибрали вбрання від модних будинків, для яких творив Лагерфельд, одягнулися в улюбленій ним чорно-білій гамі, або вибрали щось із величезної вінтажної спадщини.

Деякі, як Кара Делевінь та Джаред Лето, надихнулися саме останнім пунктом, що було дуже сміливим вчинком.

А деякі, всупереч всім зусиллям, опинилися у списку тих, чиї образи явно не вдалися. До того ж потрапили туди і явні фаворити минулих років. Фокус зібрав топ модних провалів Met Gala 2023 року.

Дженіфер Лопес

Джей Ло вийшла на червону доріжку без чоловіка Бена Аффлека і в невдалому вбранні від Ralph Lauren. Образ вона доповнила чорним капелюшком з вуаллю та оксамитовими рукавичками. Але чорні смуги на її грудях зорово зробили співачку укороченою, а весь її образ дивно безглуздим.

Сукня Дженніфер Лопес спотворила її ідеальну фігуру Фото: Getty Images

На тлі розкішних образів минулих років Дженніфер Лопес виглядала особливо дивно.

Ірина Шейк

Модель неодноразово сяяла на Met Gala, але тільки не у 2023 році. Її сукня нагадувала згорнутий рушник і м'яту штору, а взуття, що нагадує лікарняні капці, явно не додавало шику. Не виправив ситуацію і діамантовий чокер.

Сукня Ірини Шейк виглядала, як згорнутий рушник Фото: Getty Images

До того ж червона доріжка Met Gala 2023 була цього разу не червоною, а білою з синіми та червоними смугами, тож блідий образ Ірини Шейк повністю загубився на тлі килима.

Карді Бі

Карді Бі вирішила звернутися за натхненням до головної квітки бренду Chanel – камелії. І одягла сукню від китайського дизайнера Чен Пена. Той, мабуть, зрозумів завдання занадто буквально, тому камелій на сукні Карді Бі було багато і вони були величезними.

Карді Бі переборщила з камеліями Фото: Getty Images

Занадто явне посилання до творчості Лагерфельда, надто незграбне виконання і Карді Бі, яка вже встигла неодноразово вразити на Met Gala, цього року опинилася у списку не надто стильних зірок.

Маргарет Кволлі

Зірка серіалу "Прибиральниця: історія матері-одиначки" зважилася на коротку сукню та обрала вінтажне вбрання від Chanel. Але ефектного образу не вийшло.

Маргарет Кволлі ніби виросла зі своєї сукні Фото: Getty Images

Маргарет виглядала, як школярка, яка вже виросла зі своєї сукні. До того ж як для Met Gala 2023, де вітається епатажність і сміливість, вбрання виглядало надто непоказним.

Ембер Валлетта

Супермодель та актриса була однією з небагатьох, хто згадав про пристрасть Карла Лагерфельда до віял. Але її стиліст Карла Уелч створила надто просту та дивну сукню з ліфом у вигляді віяла.

Ембер Валлетта виглядала надто роздягненою і надто безглуздою Фото: Getty Images

Воно не прикрасило Ембер і не вразило модних критиків.

Дружина актора Джеремі Стронга

Зірка фільму "Джентльмени" вибрав для червоної доріжки Met Gala 2023 досить стильний образ із зеленою сорочкою. Але його дружина, психіатр Емма Уолл обрала найдивніше вбрання цього року.

Дружина актора Джеремі Стронга виглядала жахливо Фото: Getty Images

Сукня виглядала, як стара брудна ганчірка, яку навіть не намагалися випрасувати. Дизайнера цього вбрання також з'ясувати не вдалося. Але Емма хоч би отримала насолоду від вечірки.

Ешлі Грем

Рожеве вбрання Ешлі Грем із чорною обробкою стало одним із найсуперечливіших на Met Gala 2023.

Ешлі Грем не прикрасила масивна сукня Фото: Getty Images

Сама модель повідомила, що сукню створив Харрісон Рід, надихаючись архівною сукнею Карла Лагерфельда 1987 року.

"Для мене велика честь носити це приголомшливе творіння. Я просто почуваюся такою красивою", — сказала Ешлі своїм фанатам у соцмережах. Сукня, безсумнівно, вийшла ефектною, але занадто масивною і громіздкою. Особливо Ріду не вдалося поділ сукні, який нагадував гранітний постамент. В оригінальному вбранні, до речі, його не було.

Оригінальна сукня не була такою важкою

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідвертіші сукні Met Gala 2023. А також про тих, хто ризикнув надихнутися кішкою Шупетт, улюбленицею Карла Лагерфельда. Джаред Лето у пухнастому костюмі став найпопулярнішим хлопцем на червоній доріжці.