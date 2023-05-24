Стало известно, сколько денег получит невеста Джеффа Безоса

Бывшая журналистка Лорен Санчес уже сказала "да" своему возлюбленному.

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Стало известно, сколько денег "заработает" Лорен Санчес после свадьбы с Джеффом Безосом. Об этом пишет Page Six.

Банковский счет 53-летней журналистки значительно увеличится с того момента, как она официально станет женой мультимиллиардера Джеффа Безоса.

Санчес могла бы зарабатывать минимум миллион долларов за "каждый год женитьбы", рассказывает адвокат Бретт Уорд.

Свадьба основателя Amazon и бывшей телеведущей станет второй для Безоса, поскольку раньше он был женат на Маккензи Скотт в течение 26 лет.

Однако у бывшей пары не было брачного договора, и когда они объявили о разводе в январе 2019 года, решалась судьба 137 миллиардов долларов.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

В то время 59-летний Безос накопил большую часть своего состояния благодаря тому, что был генеральным директором Amazon, и сейчас является третьим самым богатым человеком в мире.

Бывшая жена предпринимателя в конце концов получила 38 миллиардов долларов, состоящих из 19,7 млн акций Amazon.com.

Адвокат говорит, что он не подозревает, что решение, которое Безос принял, повлияет на то, заключит ли он вообще брачный договор с Санчес.

"Сейчас Джефф находится в совсем другом месте, чем тогда", — отмечает Уорд.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

Напомним, Джефф Безос сделал предложение своей возлюбленной.

Также Фокус писал об особом подарке миллиардера для Лорен Санчес.