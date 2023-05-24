Сальма Хайек показала подготовку к Каннскому кинофестивалю-2023 (фото)

Впрочем, звезду подвергли критике ее подписчики.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала свою подготовку к Каннскому кинофестивалю-2023. Снимками с Лазурного побережья Франции звезда фильма "Фрида" делится в Instagram с более чем 24 млн подписчиков.

Знаменитость позировала на фоне заката в белом халате и с вечерним макияжем и прической.

"Закат в Каннах 🌅", — подписала серию французских кадров жена Франсуа Анри-Пино.

Сальма Хайек

Впрочем, подписчики знаменитости "не оценили" ее новый образ.

"Она не похожа на себя 😢", "Я не знаю, что произошло, ты выглядела более естественно (лучше), несколько месяцев назад 😢", "Сейчас я подумала, что это Ким", "Ты что-то сделала с собой, ты выглядишь иначе, все еще прекрасна!! Но другая", — комментируют новые фото Сальмы ее фолловеры.

Сальма Хайек Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Канны-2023 56-летняя актриса посетила со своим мужем-миллионером. Вместе они позировали на основной красной дорожке, а затем стали гостями нескольких вечеринок на юге Франции.

Напомним, Сальма Хайек в элегантном образе посетила вечеринку в Каннах.

Также Фокус писал о появлении на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023 Сальмы Хайек и ее мужа Франсуа Анри-Пино.