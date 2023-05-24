Жизель Бюндхен продала свое платье на гала-концерте за 48 тысяч долларов
Жизель Бюндхен обновила старое платье Stella McCartney для своего благотворительного гала-концерта.
42-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен посетила гала-вечер Luz Alliance Gala в пользу бразильского фонда в наряде, столь же экологичном, сколь и модном. Об этом пишет PageSix.
Бывшая жена Тома Брэди провела торжество в поддержку усилий по сохранению и лесовосстановлению в своей родной Бразилии, и продала свое платье с аукциона за колоссальные 48 000 долларов, в конечном итоге собрав 1 миллион долларов на благотворительность.
Образ представлял собой переработанное облегающее асимметричное белое платье Stella McCartney из экологически чистой вискозной ткани, в котором она дебютировала на гала-концерте Hollywood for Science в 2019 году. В оригинальном наряде на плече была накидка со шлейфом.
Бюндхен уложила волосы волнами, дополнила образ сережками с изумрудами и бриллиантами, а зеленые туфли Jimmy Choo с открытым носком завершили ансамбль модели.
Напомним, 42-летняя Жизель Бюндхен подогрела слухи о новых романтических отношениях.
Также Фокус писал о причинах развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен после 13 лет брака.