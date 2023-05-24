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Стиль жизни

Писатель Салман Рушди, на которого объявлена охота, получил орден из рук принцессы Анны

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Фото: Getty Images | Салман Рушди лишился глаза, после нападения в США

Девять месяцев назад на автора "Сатанинских стихов" напали в Нью-Йорке.

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Знаменитый писатель Салман Рушди, за голову которого объявлена награда в почти 4 миллиона долларов, получил орден из рук принцессы Анны в Виндзоре. Об этом пишет Daily Mail.

75-летний Салман Рушди появился на публике впервые после нападения в США. Это произошло 12 августа 2022 года. Нападающий нанес ему 15 ударов ножом, в результате чего писатель ослеп на один глаз и потерял чувствительность пальцев на одной рукке. Но сейчас он сказал принцессе, что снова начал работать и пишет книгу.

Сэр Салман Рушди был назначен слугой Почетных товарищей в Виндзоре.

Салман Рушди получил награду из рук принцессы Анны

Он также сообщил, что снова начал писать после поножовщины в прошлом году.

На вопрос сестры короля, когда он собирается завершить свою следующую книгу, он ответил: "О, я дам вам знать".

Выступая после церемонии вступления в должность, на которой он встретился с королевской принцессой, сэр Салман сказал, что для него было большой честью получить признание за свою работу и назвал Анну "очень щедрой".

Салман Рушди получил награду из рук принцессы Анны

Напомним, Салман Рушди родился в Индии, однако жил и писал в США и Великобритании. Его роман "Сатанинские стихи", изданный в 1988 году вызвал недовольство мусульман, так как в одном из персонажей угадывался пророк Мухаммед.

Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор. От рук фанатиков погиб переводчик романа на японский язык, был ранен итальянский переводчик и норвежский издатель. А у магазинов Penguin Books в Британии, где продавалась книга, были взорваны бомбы.

Эти инциденты привел к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном.

Иранский фонд 15-Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство Рушди в размере 2 миллионов долларов. Причем награду получит любой, кто убьет Салмана, ему необязательно быть мусульманином.

С того момента сумма вознаграждения за голову писателя возросла до почти 4 миллионов долларов.

Салман Рушди редко появляется на публике. Он дважды становился лауреатом Букеровской премии. Он был женат четыре раза, его последняя жена – известная актриса Падма Лакшми развелась с ним после очередной волны недовольства в Иране в 2007 году, когда писатель получил рыцарское звание в Великобритании.