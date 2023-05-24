Письменник Салман Рушді, на якого оголошено полювання, отримав орден із рук принцеси Анни

Дев'ять місяців тому на автора "Сатанінських віршів" напали у Нью-Йорку.

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Знаменитий письменник Салман Рушді, за голову якого оголошено нагороду майже 4 мільйони доларів, отримав орден з рук принцеси Анни у Віндзорі. Про це пише Daily Mail.

75-річний Салман Рушді з'явився на публіці вперше після нападу на США. Це сталося 12 серпня 2022 року. Нападник завдав йому 15 ударів ножем, внаслідок чого письменник осліп на одне око та втратив чутливість пальців на одній руці. Але зараз він сказав принцесі, що знову почав працювати та пише книгу.

Сер Салман Рушді був призначений слугою Почесних товаришів у Віндзорі.

Салман Рушді отримав нагороду з рук принцеси Анни

Він також повідомив, що знову почав писати після різанини минулого року.

На запитання сестри короля, коли він збирається завершити свою наступну книгу, він відповів: "О, я вам дам знати".

Виступаючи після церемонії вступу на посаду, на якій він зустрівся з королівською принцесою, сер Салман сказав, що йому було великою честю отримати визнання за свою роботу і назвав Анну "дуже щедрою".

Салман Рушді отримав нагороду з рук принцеси Анни

Нагадаємо, Салман Рушді народився в Індії, проте жив і писав у США та Великій Британії. Його роман "Сатанинські вірші ", виданий 1988 року викликав невдоволення мусульман, оскільки у одному з персонажів вгадувався пророк Мухаммед.

Іранський аятола Хомейні публічно прокляв Рушді у своїй фетві і засудив його, а також усіх осіб, причетних до видання книги, до страти, закликавши мусульман всього світу виконати вирок. Від рук фанатиків загинув перекладач роману японською мовою, було поранено італійського перекладача та норвезького видавця. А біля магазинів Penguin Books у Британії, де продавалася книга, було підірвано бомби.

Ці інциденти призвели до розриву дипломатичних відносин між Великою Британією та Іраном.

Іранський фонд 15-Khordad Foundation оголосив винагороду за вбивство Рушді у розмірі 2 мільйонів доларів. Причому нагороду отримає будь-хто, хто уб'є Салмана, йому необов'язково бути мусульманином.

З того моменту сума винагороди за голову письменника зросла майже до 4 мільйонів доларів.

Салман Рушді рідко з'являється на публіці. Він двічі ставав лауреатом Букерівської премії. Він був одружений чотири рази, його остання дружина – відома актриса Падма Лакшмі розлучилася з ним після чергової хвилі невдоволення в Ірані у 2007 році, коли письменник отримав лицарське звання у Великій Британії.