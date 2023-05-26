26 мая 2023 года: мученика Александра — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя отдавать свои вещи и тратить большие суммы денег.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Александра. Он прославился тем, что был доблестным воином, но исповедовал христианство, в отличии от остальных. Император видел мужество Александра, но не хотел, чтобы он был христианином, просил отречься от веры. Получив отказ, он отдал приказ отсечь ему голову.

Что нельзя делать 26 мая:

отдавать свои вещи;

тратить большие суммы денег;

разбивать посуду.

Народные приметы и поверья:

нет комаров — будет слабый урожай травы и овса;

к рассвету начали петь птицы – начнется дождь;

много мошек – осенью будет много грибов;

часто летают стрижи и ласточки – скоро потеплеет.

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий.

Родились в этот день:

1053 год — Владимир Мономах, великий князь киевский, князь черниговский и переяславский;

1905 год — Альдо Гуччи, итальянский дизайнер одежды, модельер;

1964 год — Ленни Кравиц, американский рок-музыкант, певец, автор песен.

Также в этот день:

1093 год — в день Вознесения половцы разбивают русское войско в битве на реке Стугна;

1648 год — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого громит 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем;

1938 год — в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично закладывает первый камень под новостройку первого завода "Фольксваген".