26 травня 2023: мученика Олександра — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна віддавати свої речі та витрачати великі суми грошей.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Олександра. Він прославився тим, що був доблесним воїном, але сповідував християнство, на відміну від інших. Імператор бачив мужність Олександра, але не хотів, щоб він був християнином, просив зректися віри. Отримавши відмову, він наказав відсікти воїну голову.

Що не можна робити 26 травня:

віддавати свої речі;

витрачати великі суми грошей;

розбивати посуд.

Народні прикмети та повір'я:

немає комарів — буде слабкий урожай трави та вівса;

на світанку почали співати птахи – почнеться дощ;

багато мошок – восени буде багато грибів;

часто літають стрижі та ластівки – скоро потеплішає.

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Юрій.

Народилися цього дня:

1053 рік — Володимир Мономах, великий князь київський, князь чернігівський і переяславський;

1905 рік — Альдо Гуччі, італійський дизайнер одягу, модельєр;

1964 рік — Ленні Кравіц, американський рок-музикант, співак, автор пісень.

Також у цей день:

1093 рік — у день Вознесіння половці розбивають російське військо в битві на річці Стугна;

1648 рік — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького громить 18-тисячну польську армію Миколи Потоцького в битві під Корсунем;

1938 рік — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто закладає перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген".