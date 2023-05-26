В огромной шляпе и стильном костюме: Эшли Грэм на гала-концерте amfAR в Каннах

Знаменитая модель умеет привлекать внимание на светских мероприятиях.

Related video

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм посетила ежегодный гала-концерт amfAR в отеле Hotel Du Cap Eden Roc Cap D'Antibes. Об этом пишет Daily Mail.

Фотографиями своего роскошного образа с 76-го Каннского кинофестиваля модель plus-size поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Знаменитость выделялась из многообразия платьев на красной дорожке, надев на мероприятие стильный белый льняной костюм Nina Ricci FW23 RTW с расклешенными брюками. Для контраста она выбрала черную огромную широкополую шляпу и черный сетчатый шарф в горошек, который Грэм завязала бантом. Она дополнила ансамбль серебряными сережками, уложила каштановые волосы волнами и сделала макияж с акцентом на глазах.

Вечеринка была организована Куин Латифой. Ежегодно на мероприятии собирают миллионы долларов на исследования и повышение осведомленности о СПИДе и ВИЧ. Гости наслаждались музыкальными выступлениями Холзи, Адама Ламберта, Биби Рексы и Глэдис Найт. Шикарный гала-концерт amfAR также включал в себя показ мод, куратором которого выступила Карин Ройтфельд, и благотворительный аукцион Саймона де Пюри.

Напомним, Эшли Грэм рассказала, почему заклеивает рот скотчем во время сна.

Ранее Фокус писал, что Эшли Грэм появилась в прозрачном мини-платье на Каннском кинофестивале. После светского выхода модель столкнулась с критикой насчет снижения ее веса.