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Стиль жизни

Хейли Бибер показала свой уход за кожей (видео)

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Фото: Instagram haileybieber | Хейли Бибер

Хейли Бибер показала свой уход за кожей в забавном видео.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер рассказала о своем уходе за кожей. Она опубликовала видео в TikTok, в котором сняла для поклонников процесс снятия макияжа.

Жена канадского музыканта использовала продукты из своей собственной линии косметики Rhode. Хейли начала снимать макияж с тональной основы, подводки для глаз и в конечном итоге кожа стала чистой и свежей. На ней был розовый шелковый кардиган с рюшами Zinnia.

Модель завершила процедуру ухода за кожей, нанеся на лицо Peptide Glazing Fluid — свой фирменный флюид, и продемонстрировала свою безупречную кожу.

Она подписала видео: "Проведи день вместе со мной", добавив в конце: "Увлажнение, остекление, счастливый танец".

Буквально на прошлой неделе Хейли присутствовала на презентации в Великобритании своей линии косметики Rhode, дебютировавшей в США в прошлом году.

Согласно веб-сайту бренда: "Rhode — это тщательно подобранная линия средств по уходу за кожей. Это ежедневный уход, разработанный для различных типов кожи и потребностей с высокоэффективными ингредиентами, который со временем питает ваш кожный барьер".

Говоря о продуктах, Хейли сказала: "Мой путь к более здоровой коже вдохновил меня на разработку продуктов, которые действительно работают и доступны каждому. Rhode стремится создавать продукты, основанные на науке и отличных формулах, упрощая многие загадки и сложные истории, лежащие в основе эффективных средств по уходу за кожей".

Ранее Фокус писал, что Хейли Бибер снялась в рекламном кампейне собственного бренда косметики.