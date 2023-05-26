Гейлі Бібер показала свій догляд за шкірою (відео)

Гейлі Бібер показала свій догляд за шкірою у кумедному відео.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер розповіла про свій догляд за шкірою. Вона опублікувала відео в TikTok, де зняла для шанувальників процес зняття макіяжу.

Дружина канадського музиканта використовувала продукти зі власної лінії косметики Rhode. Гейлі почала знімати макіяж з тональної основи, підводки для очей і зрештою шкіра стала чистою та свіжою. На ній був рожевий шовковий кардиган із рюшами Zinnia.

Модель завершила процедуру догляду за шкірою, нанісши на обличчя Peptide Glazing Fluid — свій фірмовий флюїд, і продемонструвала свою бездоганну шкіру.

Вона підписала відео: "Проведи день разом зі мною", додавши наприкінці: "Зволоження, скління, щасливий танець".

Буквально минулого тижня Гейлі була присутня на презентації у Великій Британії своєї лінії косметики Rhode, яка дебютувала в США минулого року.

Відповідно до веб-сайту бренду: "Rhode — це ретельно підібрана лінія засобів для догляду за шкірою. Це щоденний догляд, розроблений для різних типів шкіри та потреб із високоефективними інгредієнтами, який згодом живить ваш шкірний бар'єр".

Говорячи про продукти, Гейлі сказала: "Мій шлях до більш здорової шкіри надихнув мене на розробку продуктів, які дійсно працюють і доступні кожному. Rhode прагне створювати продукти, засновані на науці та відмінних формулах, спрощуючи багато загадок і складних історій, що лежать в основі ефективних засобів для догляду за шкірою".

Раніше Фокус писав, що Гейлі Бібер знялася у рекламному кампейні власного бренду косметики.