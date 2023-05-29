29 мая 2023 года: Феодора Египетского — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать в поле и копать ямы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Феодора Египетского. Он вел благочестивую жизнь, с юношеских лет ушел в монастырь, а позже его мать и брат ушли за ним. В Тавеннской обители Феодор учился у святого Пахомия. Долгое время он был преподобным наставником в монастыре и умер в 368 году.

Что нельзя делать 29 мая:

работать в поле после полудня;

назначать важные события (свадьба, венчание);

копать ямы.

Народные приметы и поверья:

идет дождь – скоро наладится погода;

гром к хорошему урожаю зерна;

ласточки летают – первый день лета будет дождливым.

День ангела празднуют:

Александр, Георгий, Ефрем, Лаврентий, Федор.

Родились в этот день:

1917 год — Джон Фицджеральд Кеннеди (убит в 1963), 35-й президент США (1961—1963).

Также в этот день:

1630 год — подписан Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С. Конецпольским;

1900 год — компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позже эскалаторами станут называть все эскалаторы);

1953 год — человек впервые одолел самую высокую точку планеты — вершину Джомолунгмы (8 848 м) (Эдмунд Персиваль Хиллари и Норгей Тенцинг);

2003 год — форвард "Милана" Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом" (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу "Милана").