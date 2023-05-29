29 травня 2023 року: Феодора Єгипетського — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати у полі та копати ями.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Єгипетського. Він вів благочестиве життя, з юнацьких років пішов у монастир, а потім його мати та брат пішли за ним. У Тавеннській обителі Феодор навчався у святого Пахомія. Довгий час він був преподобним наставником у монастирі та помер у 368 році.
Що не можна робити 29 травня:
- працювати у полі після полудня;
- призначати важливі події (весілля, вінчання);
- копати ями.
Народні прикмети та повір'я:
- йде дощ — незабаром налагодиться погода;
- грім до гарного врожаю зерна;
- ластівки літають – перший день літа буде дощовим.
День ангела святкують:
Олександр, Георгій, Єфрем, Лаврентій, Федір.
Народилися цього дня:
1917 рік — Джон Фіцджеральд Кеннеді (убитий в 1963), 35-й президент США (1961-1963).
Також у цей день:
1630 рік – підписано Переяславську угоду, договір між українською козацькою старшиною та польським гетьманом С. Конецьпольським;
1900 рік — компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори);
1953 рік — людина вперше здолала найвищу точку планети — вершину Джомолунгми (8 848 м) (Едмунд Персіваль Хілларі і Норгей Тенцінг);
2003 рік — форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол у матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").