29 травня 2023 року: Феодора Єгипетського — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати у полі та копати ями.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Єгипетського. Він вів благочестиве життя, з юнацьких років пішов у монастир, а потім його мати та брат пішли за ним. У Тавеннській обителі Феодор навчався у святого Пахомія. Довгий час він був преподобним наставником у монастирі та помер у 368 році.

Що не можна робити 29 травня:

працювати у полі після полудня;

призначати важливі події (весілля, вінчання);

копати ями.

Народні прикмети та повір'я:

йде дощ — незабаром налагодиться погода;

грім до гарного врожаю зерна;

ластівки літають – перший день літа буде дощовим.

День ангела святкують:

Олександр, Георгій, Єфрем, Лаврентій, Федір.

Народилися цього дня:

1917 рік — Джон Фіцджеральд Кеннеді (убитий в 1963), 35-й президент США (1961-1963).

Також у цей день:

1630 рік – підписано Переяславську угоду, договір між українською козацькою старшиною та польським гетьманом С. Конецьпольським;

1900 рік — компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори);

1953 рік — людина вперше здолала найвищу точку планети — вершину Джомолунгми (8 848 м) (Едмунд Персіваль Хілларі і Норгей Тенцінг);

2003 рік — форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол у матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").